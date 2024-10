Cremona e provincia passate al setaccio dell’Arma: dal tamponatore in fuga al drogato sorpreso al volante con la cocaina

Cremona, 24 ottobre 2024 – Viene tamponata e, quando scende a verificare i danni all’auto, pure coperta di insulti e minacce dal guidatore incapace, che poi se ne va sgommando. Ma c’è anche chi scende dalla macchina e si mette a correre alla richiesta dei carabinieri di sottoporsi al test antidroga, tentando di liberarsi di una bustina di cocaina. Risultato: perde la patente, guadagna una denuncia. Infine il terzetto denunciato per riciclaggio, quando sull’auto si scoprono borse stracolme di abiti e scarpe con ancora saldamente attaccati i dispositivi antitaccheggio.

Superlavoro per l’Arma a partire da lunedì alle 8.10 in viale Indipendenza a Crema. Un’auto si avvicina alla rotatoria e rallenta per dare l’obbligatoria precedenza; il conducente della vettura che segue non si accorge del rallentamento e la tampona. La conducente del veicolo tamponato, una Panda, un po’ scossa scende dall’auto e vede avvicinarsi il conducente di una Chevrolet Captiva. Il quale, anziché considerare i danni arrecati e magari chiedere scusa, dapprima insulta la guidatrice, quindi la minaccia e infine risale in auto e se ne va sgommando. La conducente tamponata non è riuscita neppure a prendere il numero di targa.

Al volante sotto effetto di stupefacenti

Niente test per verificare se sei drogato? Perdi la patente e prendi una denuncia. È successo al quarantenne fermato dai carabinieri martedì mattina al casello autostradale di Cremona. L’uomo si è mostrato molto nervoso e i militari gli hanno chiesto di sottoporsi al test antidroga. Lui per tutta risposta è sceso dalla vettura e si è messo a correre, cercando di disfarsi di una bustina di cocaina. A quel punto è stato denunciato per aver rifiutato il test e lasciato a piedi. Infine due donne e un uomo sono stati fermati dai militari in via Milano e denunciati per riciclaggio martedì pomeriggio: avevano in auto due borse schermate stracolme di vestiti e scarpe, con gli anti-taccheggio ancora attaccati. Tutto rubato in un centro commerciale di Treviglio.