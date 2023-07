Crema, incidente nella notte: motociclista 23enne in codice rosso

Crema, 30 luglio 2023 – Grave incidente la notte passata poco dopo la mezza. Una moto Ktm 125 condotta da un ragazzo di 23 anni residente a Cremosano che stava procedendo in via Treviglio verso casa, ha toccato una Fiat Tipo che lo precedeva mentre stava per arrivare al semaforo dei Mosi, davanti al bar Mirò.

Il giovane ha perso il controllo della sua Ktm, finendo contro due auto parcheggiate regolarmente sulla destra della carreggiata. La prima auto è stata toccata di striscio ma poi il 23enne ha finito la sua corsa contro una Fiat Punto, riportando nell'impatto gravissime lesioni a una gamba. Sul posto sono arrivate in breve auto medica e un'ambulanza della Croce Verde di Crema e una pattuglia della Polstrada. Il giovane è stato stabilizzato dai soccorritori, impresa non semplice, vista la gravità della ferita, e poi è stato

portato in ambulanza nell'ospedale di Cremona, dove è arrivato dopo le due e dove i medici lo hanno ricoverato in codice rosso e prognosi riservata.