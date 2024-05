Crema, esce a prendere le pizze: trova i figli coi banditi

Crema (Cremona) – Un furto che ha fruttato ai ladri circa 40mila euro è stato messo a segno l’altro pomeriggio ai danni di una famiglia che abita in una villa nel quartiere di San Bernardino. Intorno alle 19 i derubati hanno dato l’allarme chiamando la polizia di Stato perché l’abitazione era stata svaligiata. Secondo le informazioni raccolte dagli agenti, intorno alle 18.30 la padrona di casa è uscita per andare ad acquistare delle pizze per la cena. Nell’abitazione sono rimasti i figli, probabilmente intenti a guardare la televisione. I malviventi, che sembra fossero a conoscenza della abitudini della famiglia, quando hanno visto la donna uscire di casa sono penetrati all’interno e, senza farsi sentire dai ragazzi, hanno rovistato nelle stanze della villa, trovando preziosi e denaro contante.

Pare che al rientro della padrona di casa i ladri fossero ancora nella villa e che, vedendola rientrare, si siano dati alla fuga portando con loro la refurtiva. Immediatamente sono state avvertite le forze dell’ordine, subito arrivate a San Bernardino sul luogo del furto. Alcuni agenti hanno cominciato subito a cercare tracce del passaggio dei malviventi, ascoltando testimonianze e andando alla ricerca di immagini utili alle indagini e all’identificazione dei ladri.

Nel frattempo in casa i proprietari hanno cominciato a fare la conta di quel che era sparito, arrivando a un bilancio approssimativo di 40mila euro d’ammanco. Le indagini della polizia di Stato sono andate avanti fino a sera inoltrata, nel tentativo di trovare il maggior numero di elementi utili a dare un nome ai banditi. Sembra che alcune immagini registrate dalle telecamere abbiano catturato il passaggio dei ladri o, per lo meno, di alcuni di loro.

Nelle ultime settimane i quartieri al di là del Serio sono stati presi di mira dai malviventi, diventati sempre più spavaldi al punto che entrano nelle abitazioni anche con i proprietari presenti e arraffano quanto più possibile. Noti i furti di biciclette in pieno giorno e nei cortili delle abitazioni. I ladri non hanno neppure alcun problema a farsi riprendere dalle tante telecamere dislocate ormai in molti luogi caldi e abitazioni.