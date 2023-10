Crema, droga in casa: arrestato il 18enne spacciatore

Crema (Cremona), 19 ottobre 2023 – Spacciatore a 18 anni e già pregiudicato per reati di spaccio e di furto per i quali era da tempo già noto alle forze dell’ordine. Uno straniero è stato arrestato dalla polizia martedì sera perché sorpreso a vendere alcune dosi di cocaina a un ragazzo di 23 anni.

Da qualche tempo gli agenti stavano controllando i movimenti di questo giovane straniero perché sospettavano che fosse attivo nel campo dello spaccio di stupefacenti specialmente davanti ai locali della movida cittadina e l’altra sera sono riusciti a sorprenderlo mentre vendeva cocaina. Portato in commissariato e lì perquisito, addosso al ragazzo non è stato trovato nulla.

Tuttavia gli agenti hanno deciso di andare a controllare l’abitazione dove il giovane risiede, una casa in città e in effetti lì hanno trovato le prove necessarie che confermano la sua attività di spacciatore. Entrati in casa, gli agenti sono riusciti a trovare alcuni strumenti tipici dello spaccio, bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi, ma continuando nella ricerca hanno trovato alcuni panetti di hashish del peso complessivo di 600 grammi, un paio di dozzine di dosi di cocaina dal peso complessivo di 15 grammi e un sasso di cocaina i 60 grammi circa dal quale si possono ricavare un centinaio di dosi. Il valore della cocaina rinvenuta si aggira intorno a 8mila euro, mentre l’hashish vale circa 2.500 euro.

Infine gli agenti hanno trovato anche 800 euro in banconote di piccolo taglio. Anche grazie a questi ritrovamenti il giovane straniero è stato arrestato e messo in guardina. Ieri mattina il commissariato ha avvertito il magistrato di quanto avvenuto la sera precedente e il magistrato ha deciso di mettere il 18enne agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Non è infatti possibile il giudizio per direttissima in quanto il reato per il quale è stato arrestato e la quantità di droga rinvenuta prefigurano una pena piuttosto pesante per lo straniero. Anche. Il cliente è stato segnalato al prefetto come consumatore abituale.