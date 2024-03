Crema, discussione con i parenti di una paziente: dottoressa aggredita in ospedale

Crema (Cremona) – Un medico dell'ospedale di Crema è stata aggredita da due stranieri la cui posizione è ora al vaglio dei carabinieri.

Si tratta di due 40enni di origine africana che erano andati a far visita a una parente, ma la dottoressa di turno ha loro impedito di entrare in stanza. Stava infatti organizzando il trasferimento della ricoverata in un altro ospedale. Ne è nata una discussione e uno dei due ha messo le mani addosso alla dottoressa. I

l resto del personale è accorso in aiuto e ha allertato i militari intervenuti in pochi minuti per riportare la calma e allontanare i due stranieri. La dottoressa valuterà se sporgere denuncia.