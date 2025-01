Condanna definitiva. Finisce in carcere

Un uomo di 65 anni, condannato in via definitiva per truffa in concorso, è stato arrestato martedì mattina dai carabinieri di Cremona. Le manette sono scattate a a seguito di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cremona. Il reato per cui l’uomo è stato condannato risale all’ ottobre del 2019, quando, insieme a dei complici, aveva messo in atto una truffa online, utilizzando una carta elettronica fraudolenta, creando così un grave danno economico ad un’ignara vittima. Il 65enne, ritenuto colpevole, aveva ricevuto una sentenza definitiva dalla Corte d’Appello di Brescia nell’ottobre del 2024, con una pena residua di un anno di reclusione da scontare. Una volta ricevuto l’ordine di esecuzione della condanna, i carabinieri hanno provveduto a condurre l’uomo in carcere. P.G.R.