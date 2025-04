Colpito al volto da una coltellata. Diciannovenne esce dal bar e viene ferito da un rapinatore

SONCINO (Cremona)"Non ho capito che cosa mi ha detto, ma ho capito che cosa voleva quando ha tirato fuori il coltello e mi ha colpito in faccia". È la drammatica testimonianza di un diciannovenne che ieri intorno a mezzogiorno è stato affrontato e rapinato da uno sconosciuto in via Padre Zanardi. Il ragazzo era uscito da un bar e si stava recando a casa quando è stato fermato da uno sconosciuto che gli ha chiesto qualcosa in una lingua che non ha compreso.

Dopo un attimo di esitazione, lo straniero ha tirato fuori un coltello e ha colpito il giovane al volto procurandogli una larga ferita, fortunatamente superficiale. Poi gli ha preso il marsupio, dove c’erano qualche decina di euro e il cellulare. Quindi se n’è andato. La vittima ha subito chiesto aiuto e sul posto sono arrivati i soccorsi con automedica e ambulanza della Croce Rossa di Crema nonché i carabinieri con una pattuglia di Soncino e una del Radiomobile di Crema. Il diciannovenne è stato portato in ambulanza al Pronto soccorso di Crema. Sono in corso le visioni delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza per dare un nome al rapinatore.

Ci sono anche alcune testimonianze di avventori che dal bar hanno assistito alla scena senza avere la possibilità di intervenire, in quanto all’inizio nessuno ha pensato a una rapina, fintanto che non è stato visto comparire il coltello. Ma a quel punto il bandito aveva già ferito il ragazzo ed era fuggito. Nel borgo con il maggior numero di telecamere della provincia rapportate agli abitanti non dovrebbe essere difficile recuperare immagini utili a identificare il responsabile.

Pier Giorgio Ruggeri