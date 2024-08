Chiesa gremita per l’addio al giovane pittore

"Tu non finisci qui, ti cercherò ogni sera tra le stelle del cielo". È il saluto di Angela, zia preferita a Edoardo Erfini, il giovane pittore deceduto a 33 anni per un malore sabato scorso. Gremita la parrocchiale di Ombriano, che ha accolto la bara di Edoardo. La messa funebre è scivolata via fino ad arrivare all’estremo saluto, quando è salita sull’altare la zia di Edoardo. Parole dolci nei ricordi di un tempo recente; l’orgoglio di aver ricevuto le sue confidenze, diviso gioie e dolori, consumato insieme tante ore che adesso sembrano perle preziose da custodire nel cuore. "Sei una farfalla e sopravvivi alle vicende, tristi, della vita". Quindi il momento dell’addio per sempre, il più difficile, con la bara accarezzata con delicatezza dalla mamma, prostrata come non mai, dal papà, la nonna, la zia, il compagno Andrea. P.G.R.