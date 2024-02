Casalmorano, incidente tra auto e moto: morto centauro di 32 anni

Casalmorano (Cremona) – Ancora sangue sulle strade. Un incidente mortale si è verificato oggi pomeriggio – giovedì 22 febbraio – poco dopo le 16 a Casalmorano, in provincia di Cremona.

A perdere la vita un motociclista di 32 anni, a seguito di un incidente con un’auto lungo la Sp498. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto: i soccorritori, giunti sul posto con automedica, auto infermieristica e ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane centauro.

Ferita in maniera lieve la conducente dell’auto, una ragazza di 32 anni portata all’ospedale di Cremona in codice verde. Nessuna conseguenza invece per il passeggero dell’auto, un 23enne valutato sul posto dai sanitari di Areu. A seguito dell’incidente con la moto, l’auto ha poi tamponato un altro veicolo il cui conducente non ha tuttavia riportato nemmeno lui conseguenze nell’impatto. Sul luogo dell’incidente sono interventi anche i carabinieri per i rilievi del caso.