Casa a soqquadro per duecento euro. I ladri scappano con un magro bottino

Hanno agito in pieno giorno i ladri che hanno preso di mira una casa indipendente a Sannazzaro de’ Burgondi. I malviventi hanno colpito tra le 8 e le 12 in via Leonardo da Vinci. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, si sono introdotti all’interno e hanno frugato in ogni stanza alla ricerca di oggetti da poter rubare. Dopo aver messo a soqquadro l’intera casa, sono riusciti a trovare 200 euro in contanti e sono scappati a gambe levate nel timore che potessero rincasare i proprietari. Quando la famiglia è rientrata in tempo per il pranzo, ha trovato la casa rivoltata come un calzino. A quel punto, sconvolti, i proprietari non hanno potuto fare altro se non chiamare i carabinieri per effettuare un sopralluogo e poi sporgere denuncia. Nel frattempo dei malvimenti non c’era traccia. M.M.