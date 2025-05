Carabinieri si fingono clienti. Bussano a casa, pusher preso

CREMA (Cremona)Troppo affollamento alla porta di un’abitazione di una persona già condannata per spaccio e dunque i carabinieri, controllando un paio “clienti“ usciti dalla casa, hanno fatto scattare il blit arrestando l’inquilino, un 62enne pregiudicato. Tutto questo è avvenuto martedì nella tarda mattinata. Intorno alle 12.30 i carabinieri del nucleo operativo di Crema hanno notato un 42enne uscire dalla casa. Fermato, è stato trovato in possesso di cinque grammi di hashish. Stessa scena per un 53enne e quanto scoperto è stato sufficiente perché i militari andassero a bussare alla casa per controllare e verificare quanto già sospettavano. Carabinieri in abiti civili e altri in divisa sono entrati nell’abitazione dove hanno eseguito un controllo, trovando 81 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e del denaro.

A quel punto il 62enne è stato accompagnato presso la caserma di Crema dove è stato dichiarato in arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti. E’ stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Crema in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta ieri mattina: per il pusher il giudice ha confermato la validità del fermo ed ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere fino all’udienza che si terrà il prossimo 4 giugno.

Pier Giorgio Ruggeri