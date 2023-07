Casalmaggiore, carabiniere aggredito mentre cerca di separare due uomini durante una lite: un denunciato

Casalmaggiore (Cremona), 31 luglio 2023 – Una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di un36enne italiano, pregiudicato. Si è concluso così un intervento nei pressi di un’abitazione di Casalmaggiore eseguito dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Casalmaggiore la notte del 29 luglio.

Verso le 2.45, la pattuglia è stata inviata sul posto perché un uomo aveva segnalato di essere stato minacciato. Giunti sul luogo, i militari hanno identificato la persona che aveva chiesto l'intervento e la compagna che hanno riferito di avere subito poco prima minacce da parte del 36enne che in quel momento si era già allontanato.

Mentre i militari erano occupati con l'identificazione dei due e cercavano di capire i motivi delle minacce ricevute, è arrivato sul posto il 36enne anche lui insieme alla compagna. I due hanno iniziato un nuovo litigio, e per evitare che potessero entrare in contatto, i militari si sono frapposti per bloccarli. Il 36enne ha quindi afferrato un braccio di un carabiniere per poi prenderlo per la camicia e spingerlo. L'uomo è stato bloccato e allontanato, ma ha continuato a cercare di aggredire il suo avversario. E in due occasioni i due, sfuggendo al controllo dei carabinieri, sono riusciti a colpirsi, cadendo anche a terra. Durante questi scontri un militare è stato spinto a terra. Poi i due uomini sono stati divisi e il 36enne si è allontanato dal posto, e poco dopo si è recato nella caserma di Casalmaggiore, pretendendo di fare denuncia per l'accaduto.

Ricevendo un rifiuto ha iniziato a prendere a calci il portone della caserma e ha continuato a suonare con insistenza, smettendo solo all'arrivo della pattuglia della Radiomobile. Dopodiché ha chiesto un'ambulanza per farsi curare le ferite subite durate la colluttazione, ma all'arrivo del personale sanitario ha rifiutato le cure e si allontanato. Alla fine della turbolenta nottata l’uomo ha rimediato una denuncia all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale.