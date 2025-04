Calci e pugni al barista fuori dal locale. I tre minori in carcere presentano ricorso

Ricorrono al Tribunale del Riesame i tre minori accusati del pestaggio al barman del bar “La Ciocco“ di piazza Roma, Filippo di 36 anni, la notte del 23 febbraio. Gli avvocati Luigi Lupinacci, che assiste due gemelli, e Consuelo Beber con il collega Paolo Brambilla, difensori dell’altro minore, hanno presentato istanza contro la decisione di non attenuare la misura cautelare in carcere sia per i tre minori, sia per l’unico maggiorenne del gruppo, un 19enne di Cremona. Quella notte, secondo il racconto dei ragazzi, il loro gruppo si era fronteggiato con un altro. Il barman era uscito per far allontanarli. Uno lo aveva picchiato con un bicchiere sul viso, col rischio di perdere un occhio, gli altri lo avrebbero preso a calci e pugni quando era a terra. P.G.R.