Bullismo verso una coetanea. Il questore li ammonisce

Sei fai il bullo, ti chiama il questore e ti ammonisce, che non è una semplice ramanzina, ma una cosa seria: se non cambi registro, porta a conseguenze molto spiacevoli. Il questore ha emesso nei giorni scorsi tre ammonimenti nei confronti di altrettanti minori responsabili di gravi condotte di bullismo ai danni di una ragazza minorenne, dopo che i suoi genitori avevano chiesto aiuto alla polizia per far cessare gli episodi di minacce e violenza privata messi in atto sistematicamente dai tre nei confronti della figlia.

Gli agenti si sono subito mossi per ricostruire i contorni della vicenda e acquisire elementi utili nei confronti dei tre bulli. I tre sono stati convocati in questura assieme ai rispettivi genitori e qui è stato notificato il provvedimento di ammonimento e sono state loro spiegate tutte le possibili conseguenze alle quali possono andare incontro nel caso dovessero perseverare nel loro comportamento, non solo ai danni della ragazza in questione, ma anche nei confronti di altre persone.

Il questore ha fatto presente ai ragazzi anche le possibili conseguenze anche dal punto di vista penale.

