Borsetta rubata dall’abitacolo. Un denunciato

PIADENA DRIZZONA (Cremona)I carabinieri di Piadena Drizzona hanno denunciato un 29enne, con precedenti, ritenuto il presunto autore di un furto su autovettura e di aver usato carte di pagamento trovate nell’auto depredata. I militari sono partiti da una denuncia di furto presentata a metà settembre scorso alla stazione di Piadena Drizzona da una residente nella zona che aveva riferito loro che il giorno precedente aveva subito il furto della sua borsa nel parcheggio di un supermercato di Bozzolo (Mantova). La donna aveva lasciato la sua borsa incustodita per qualche istante dentro la sua auto per il tempo necessario di andare a riporre il carrello della spesa. Qualcuno aveva notato i suoi movimenti, si era avvicinato all’auto e aveva preso la borsa che conteneva telefono, documenti e carte di pagamento. Quando si era recata in banca per bloccare le carte, dalla verifica delle operazioni aveva visto che erano stati effettuati vari prelievi e pagamenti, per una spesa di oltre 2mila euro. I militari di Piadena avevano avviato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel parcheggio, verificando l’accaduto e individuando nel 29enne come uno dei due autori del furto commesso. L’uomo aveva approfittato del momento in cui la vittima si era allontanata dall’auto per prendere la borsa e scappare con un complice. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza dei locali e degli sportelli bancomat nei quali erano stati effettuati pagamenti e prelievi vari, accertando che in alcuni di questi, proprio negli orari in cui erano state effettuate quelle operazioni, si notava il 29enne che utilizzava le carte di pagamento rubate.

Pier Giorgio Ruggeri