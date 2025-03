Cremona, pestano un barista che perde l’occhio. Arrestati in quattro: tre sono minorenni

Cremona, 15 marzo 2025 – Mentre per la loro vittima sono stati raccolti oltre 30mila euro per “fargli sentire il nostro appoggio e affiancarlo in questo processo lungo di recupero, attraverso un percorso clinico adeguato”, a Cremona i carabinieri hanno arrestato quattro giovani, tre minorenni e uno maggiorenne, tutti residenti nella città lombarda, ritenuti responsabili dell'aggressione al barista di un locale pestato e preso a bottigliate tra il 23 e il 24 febbraio scorso in piazza Roma. A seguito della brutale aggressione, l’uomo ha perso un occhio.

La svolta è arrivata a tre settimane esatte dalla violenza. I giovani devono rispondere di lesioni gravi. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Brescia e dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, su richiesta delle rispettive Procure. Decisive, per risolvere il caso che ha sollevato timori e polemiche politiche, le testimonianze di chi aveva assistito alla scena e la capillare valutazione delle immagini registrate dal circuito di videosorveglianza.