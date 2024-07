Banda fa razzie di trattori. Cinque colpi

Allarme furti di trattori nelle cascine del Cremasco. C’è una banda che fa razzie e negli ultimi giorni ha colpito a Montodine, Moscazzano, Castelleone, Madignano, Ripalta Guerina. Il primo furto è avvenuto la scorsa settimana in una cascina che sorge al limitare tra Castelleone e Ripalta Arpina, di proprietà di una famiglia residente in quest’ultimo paese. I ladri hanno atteso il momento giusto. Sapevano, con ogni probabilità, che la persona che abita nella cascina era in ferie e hanno atteso che i mungitori avessero terminato il loro lavoro per entrare in azione, presumibilmente dopo le tre di notte. Altri due furti sono stati portati a termine nella notte tra domenica e lunedì in due cascine di Moscazzano e Madignano e l’ultimo la notte tra lunedì e martedì a Montodine. Tutti questi sono stati denunciati ai carabinieri. Infine c’è stato un quinto furto non denunciato due notti fa in una cascina di Ripalta Guerina. Ai ladri interessano solo i trattori: in due casi hanno staccato gli attrezzi agricoli agganciati. P.G.R.