Finisce con l’auto nel canale: era super ubriaco al volante

Piadena Drizzona (Cremona) – Oltre quattro volte il limite consentito. Questo il responso dell’esame dell’etilometro che il giovane guidatore straniero di 22 anni ha evidenziato quando ha provato a soffiare nel macchinario che i carabinieri gli hanno messo davanti. Giovedì pomeriggio i militari sono stati chiamati perché un’auto era entrata nel canale a Piadena Drizzona, lungo la provinciale 343.

Il conducente aveva perso il controllo della sua vettura ed era finito in un canale. Quando sono arrivati, i militari hanno constatato che il conducente non aveva riportato danni dal sinistro, ma che aveva qualcosa che non convinceva. Sottoposto al controllo dell’alcol, l’arcano è stato svelato. Il responso è stato stupefacente: 2.09 g/l, contro lo 0.50 massimo consentito. A quel punto il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver causato un incidente. Quindi la patente gli è stata tolta e l’auto, una Fiat Punto di proprietà di un’altra persona, affidata a qualcuno che fosse in grado di guidare.