Spinadesco, auto avvolta dalle fiamme. I pompieri spengono il fuoco e trovano un corpo carbonizzato

Spinadesco (Cremona) – Questa mattina i vigili del fuoco di Cremona sono intervenuti in via Case sparse a Spinadesco, nei dintorni del ponte Caselli, per domare l'incendio di un'auto. Dentro alla vettura, seduto al posto del conducente, è stato trovato il corpo di un uomo.

Il macabro ritrovamento è stato fatto dai pompieri che erano stati allertati dai passanti che avevano notato le fiamme. Sul posto anche i carabinieri di Cremona che ora dovranno indagare sull’accaduto e dare un’identità al cadavere.