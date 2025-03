Auto a fuoco vicino alle case. Momenti di paura in centro

CAMPAGNOLA CREMASCA (Cr)Momenti di paura ieri alle 9 a Campagnola, davanti al Municipio per un’auto che ha preso fuoco. La vettura, una Citroen C3 vecchia di 11 anni, era appena stata parcheggiata dal proprietario, un 36enne di Caravaggio, che si stava recando a una riunione, quando dal cofano si è alzato del fumo e subito dopo alcune lingue di fuoco. Sono stati chiamati i vigili del fuoco e intanto una persona con un estintore a sabbia ha cercato di domare le fiamme, mentre un’altra spostava l’auto parcheggiata a fianco riuscendo così a salvarla. In pochi istanti si è originata un’alta colonna di fumo nero visibile anche a Crema. L’auto in fiamme è stata spostata da due persone di qualche metro per evitare che il fuoco potesse intaccare le imposte dell’abitazione vicina e poi, tra scoppi di pneumatici e cristalli, si è atteso l’arrivo dei vigili del fuoco che, una volta sul posto, hanno potuto fare ben poco. La circolazione è stata interrotta per un’ora. Danneggiati fili della luce, la corrente è mancata in zona per circa un’ora. Pier Giorgio Ruggeri