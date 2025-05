Al via i lavori per la rotatoria salva-vita

Nuova rotatoria e riqualifica del collegamento con la Provinciale Bagnolo Cremasco - Casaletto Ceredano nei comuni di Capergnanica e Chieve, teatro di incidenti anche gravi che finalmente sarà messo in sicurezza. Parte domani l’ordinanza dell’Amministrazione comunale di Chieve che dà il via al cantiere. Il Comune informa i cittadini che verrà modificata la viabilità sulla Provinciale 17 in prossimità dell’intersezione con la Provinciale 62 mediante istituzione di senso unico alternato, regolato da semaforo.

Verranno chiuse via San Giorgio, dall’intersezione con la strada per Casaletto fino all’incrocio con la Provinciale 17; e la strada per Capergnanica, con la possibilità di deviazione per le sole auto sulla strada per Casaletto Ceredano. I lavori saranno a cura dell’impresa edile De Carli di Capralba e Favini Costruzioni di Brescia, cui è stata assegnata la gara. Il raggruppamento delle due imprese ha offerto uno sconto pari al 17,54% sull’importo base della gara di un milione e 800mila euro finanziati in parte dalla regione e in parte da risorse ministeriali.

P.G.R.