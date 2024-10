Colpito in testa da un gancio nella stalla: agricoltore di Bagnolo Cremasco lotta per la vita in ospedale

Bagnolo Cremasco (Cremona), 25 ottobre 2024 – E’ stato trasportato nella notte all’ospedale di Cremona, dopo essere stato visitato al Pronto soccorso di Crema, dov’era finito per una vasta ferita che si era procurato nella notte mentre spostava un bovino dalla stalla al furgone che lo avrebbe dovuto portare via. Poco prima di mezzanotte in un’azienda agricola di Bagnolo Cremasco si stava compiendo lo spostamento di un grosso bovino. L’animale doveva essere sistemato su un carro, per poi venire trasportato a destinazione. L’operazione vedeva impegnate più persone, compreso il proprietario dell’azienda agricola, 66 anni.

Per sistemare il pesante bovino sul carro si dovevano impiegare imbragature e ganci e proprio mentre si stavano sistemando le attrezzature per portare a termine l’operazione in sicurezza, un grosso gancio si è liberato ed è andato a colpire violentemente alla testa l’agricoltore, che è rimasto molto frastornato, ma sempre cosciente.

La chiamata al 112

Sono stati chiamati i soccorsi, arrivati con automedica e ambulanza della Croce Rossa di Crema. L’agricoltore è stato stabilizzato e poi trasportato al Pronto soccorso di Crema. Ma quando i medici hanno esaminato la ferita e il trauma riportati dal sessantaseienne, si sono resi conto che il colpo inferto dal gancio era da considerarsi di maggior gravità del previsto e hanno deciso di rimettere il paziente sull’ambulanza e inviarlo all’ospedale di Cremona, centro specializzato per le ferite alla testa.

Dopo una prima visita i medici hanno riferito che le condizioni dell’agricoltore sono giudicate severe. Nel frattempo nell’azienda erano arrivati una pattuglia di carabinieri della Stazione di Crema e i tecnici dell’Ast Valpadana per verificare che le norme di sicurezza fossero state rispettate.