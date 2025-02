Cremona, “branco” di ragazzi picchia e accoltella il titolare di un kebab. Si alza l’allerta in centro

Cremona, 27 febbraio 2025 – Ancora un brutto episodio di violenza da parte di un gruppo di giovani, in centro a Cremona. Dopo il barista accerchiato e picchiato dal branco in piazza Roma, ieri pomeriggio il titolare di un kebab di via Guarneri del Gesù è stato aggredito da un gruppo di ragazzi. Ferito alla fronte con un coltello, e colpito con un pugno all'occhio, è stato trasportato al pronto soccorso e li trattenuto per accertamenti.

Secondo le testimonianze raccolte, gli autori del pestaggio sono cinque giovani: già alterati dall'alcol, sono entrati nel locale e avrebbero chiesto birre. Al rifiuto del proprietario, lo hanno colpito a mani nude e con la lama per poi fuggire versoi giardini pubblici.

Uno di loro è stato bloccato pochi minuti dopo i fatti dalla polizia e portato in questura, e anche gli altri sarebbero già stati individuati dalla polizia locale che stava non a caso pattugliando la zona, al centro di una serie di incursioni violente che stanno alzando l'allerta e provocando i timori dei commercianti. Lo scorso sabato notte era stato circondato e colpito a bottigliate il barman di un locale della stessa zona, ancora ricoverato in ospedale. Anche allora, cinque giovani in azione. Al vaglio eventuali collegamenti tra i gruppi che hanno agito,che sarebbero formati da italiani e stranieri. Sviluppi investigativi potrebbero essere imminenti.