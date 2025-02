Aggredito da una banda. Tenta di difendere un ragazzo. Ferito da tre coltellate

Tre coltellate alla schiena per un ventottenne che era intervenuto, la notte passata alle 2 in via dei Mille a Cremona, in difesa di un ragazzo, aggredito da una baby gang di giovani incappucciati. Fortunatamente le sue ferite in ospedale sono state giudicate superficiali.

Due persone la notte passata escono da un concerto e decidono di andare a bere qualcosa in un bar, ma appena parcheggiano l’auto, vengono fermati da una coppia che chiede loro di aiutarli perché ci sono dei ragazzi che li inseguono per rapinarli. E infatti, dopo qualche secondo, spunta mezza dozzina di giovani con volto coperto che circonda il ragazzo.

I due amici si mettono in mezzo e prendono la vittima per il braccio per portarlo via, ma così facendo il ventottenne si gira verso il ragazzo e dal branco esce una persona con un coltello e lo colpisce due volte alla schiena e una volta al fianco. La coppia e i due soccorritori raggiungono il bar, dove chiamano le forze dell’ordine e un’ambulanza. Il ventottenne perde sangue e viene portato in ospedale, dove è ricoverato in codice giallo. I medici lo controllano e giudicano le ferite non gravi.

Intanto polizia e carabinieri vanno alla ricerca del branco, ma senza successo. Saranno controllate le telecamere di video sorveglianza della zona, per cercare di individuare e identificare i componenti della baby gang. Secondo la testimonianza dei quattro aggrediti, si tratterebbe di un gruppetto di nordafricani.

Pier Giorgio Ruggeri