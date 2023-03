Ragazzo brasiliano adottato e abbandonato dopo 5 giorni: condannata famiglia di Cremona

La Corte d’Appello di Brescia ha dato ragione al giovane (Archivio)

Cremona – “Non sono alla ricerca di pietà o commiserazione; sono detenuto a Modena perché ho commesso piccoli reati e sto scontando la mia giusta pena. Per la prima volta qui in carcere c’è qualcuno che ha trovato il tempo e la voglia di ascoltare la mia storia, di spiegarmi i miei doveri e miei diritti. Forse è vero che ho ancora la possibilità di imparare qualcosa che mi permetta di inserirmi nella società, imparare un lavoro, costruirmi una vita. Ho bisogno di sistemare il mio passato per affrontare il futuro. Vivo in Italia da parecchi anni e ancora non ho capito perché sono qui: il mio nome è Ferreira Leite Douglas e sono stato adottato. Il mio paese d’origine è il Brasile. Grazie alle procedure di adozione internazionale, all’età di 10 anni sono stato adottato dalla famiglia italiana di cui porto il cognome. L’unica cosa ricevuta da loro". Abbandonato dopo cinque giorni Sono le parole, dure e commoventi, di un brasiliano oggi 26enne che ha denunciato i genitori adottivi dopo che, nel 2007, a cinque giorni dal suo arrivo in Italia e in famiglia, lo hanno allontanato, reputandolo pericoloso. I coniugi, originari di Cremona, in passato sono stati ospiti di alcune...