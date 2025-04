Addetto irregolare, imprenditore nei guai

Verifiche a tappeto dei carabinieri nel Cremonese per prevenire reati. A Soresina i militari hanno controllato un veicolo con a bordo uno straniero di 36 anni, risultato irregolare in Italia. Con lui il titolare 37enne di un’impresa edile. Il primo è stato accompagnato al Centro per il rimpatrio di Torino per l’espulsione; il secondo denunciato per l’impiego di manodopera straniera senza permesso di soggiorno. Stessa sorte per un pakistano di 23 anni rintracciato giovedì a Pessina Cremonese, irregolare e accompagnato al Centro per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo (Go) per l’espulsione. Mercoledì a Ostiano i militari sono andati a controllare un ventiquattrenne agli arresti domiciliari. Nell’appartamento però il giovane non c’era, è stato rintracciato non lontano in compagnia di un coetaneo che, alla vista dei militari, ha gettato via un involucro con una dose di hashish. Per questo motivo il primo è stato denunciato per evasione e il secondo segnalato come assuntore di droga. Venerdì mattina intervento dei carabinieri di Castelverde a Pizzighettone, dove uno straniero di 35 anni in un supermercato ha adottato comportamenti molesti a sfondo sessuale, non desistendo neppure all’arrivo della forza pubblica. È stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, oltraggio a pubblico ufficiale e violazione della normativa sull’immigrazione. P.G.R.