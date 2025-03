Abbattuta la quercia: "Pericolosa"

La grande quercia del sentiero dei Livelli, da decenni una sorta di gigante silenzioso, guardiana di una delle aree di maggior pregio del paese, è stata tagliata. Ironia del caso, proprio all’inizio della primavera, la stagione in cui la natura rinasce e rifiorisce. La foto del grande albero tagliato venerdì mattina all’alba gira sui social network, rimbalzando da un utente all’altro, postata da un cittadino con la didascalia "6.52 del 21-3-2025. Ci mancherai…".

L’albero, quasi centenario, era di proprietà di un privato, posto su suolo privato al bordo di una strada vicinale, passaggio obbligato per i turisti che si vogliono recare in visita ai fontanili. In molti hanno chiesto ragioni del taglio al sindaco, Damiano Cattaneo: "C’era una relazione certificata da un agronomo – ha sostenuto – sullo stato di stabilità dell’albero. Il rapporto dell’agronomo era favorevole all’abbattimento per ragioni di sicurezza: nel rapporto si certifica che la quercia avrebbe potuto cadere con effetti disastrosi su eventuali passanti, in quanto la sua crescita l’aveva fatta diventare poco stabile. Stiamo parlando di migliaia di chili. Comunque il taglio è avvenuto a fronte di compensazioni di ripiantumazioni di una serie di essenze arboree, come da regolamento comunale".

Molte le proteste per il taglio. Qualcuno chiede quante siano le compensazioni. Sembra che il proprietario fosse disposto a soprassedere, a patto che il Comune si assumesse la responsabilità dell’albero. Il parco del Serio aveva proposto una severa potatura, ma alla fine ha pesato su tutti il parere dell’agronomo che col suo giudizio ha condannato a morte la quercia.

