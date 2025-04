A Izano crolla la tettoia di lamiera sulla scuola

Passato il vento, decorsa la piena, si fa il punto della situazione. Ieri pomeriggio è rimasto alto l’allarme per l’arrivo a Cremona della piena del Po con rami, piante e detriti. Il grande fiume ha superato la soglia di allerta, che prevede l’esondazione nei terreni golenali, ma tutto si è poi risolto senza causare danni. Giovedì sono stati 130 gli interventi dei vigili del fuoco coadiuvati anche dai carabinieri per i problemi di viabilità. Il 90 per cento ha visto i soccorritori arrivare in strade dove rami e alberi erano caduti. Non si segnalano danni a persone. Qualche apprensione per le tegole strappate dal vento. Alcune sono cadute dai tetti degli Stalloni in via Verdi a Crema pochi minuti prima che cominciasse il mercato. Serio e Adda hanno visto passare la piena nella notte e nella prima mattina di ieri senza problemi. Lungo le sponde, molti alberi caduti. Tante anche le coperture volate via, come a Izano dove una tettoia di lamiera si è abbattuta a terra poco prima che la scuola aprisse.

Pier Giorgio Ruggeri