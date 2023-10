Furgone travolge due carabinieri a bordo strada nel Cremasco: finiscono tutti in ospedale

Due carabinieri sono stati travolti da un furgone mentre stavano effettuando un controllo a bordo strada nei pressi della Provinciale che collega il comune di Capralba alla Merlotta. L’incidente è avvenuto poco prima delle tre di notte, mentre i due militari stavano verificando la proprietà di un trattore, poi risultato rubato. Entrambi sono stati portati in ospedale con lesioni serie, mentre il conducente del furgone ha riportato ferite più gravi ed è stato trasportato in elisoccorso.

Stando alla ricostruzione fatta dagli stessi carabinieri, di stanza presso la stazione di Vailate, avevano appena fermato il trattore lungo la Provinciale quando un furgone guidato da un uomo di 46 anni è uscito dalla carreggiata urtando un carabiniere e finendo poi contro l’auto dell’Arma ferendo anche il secondo militare. Non è chiaro se il conducente sia finito fuori strada per una distrazione o un colpo di sonno. Dopo l’incidente, l’uomo che guidava il trattore rubato è riuscito a fuggire.

I due militari, di 37 e 46 anni, hanno riportato ferite serie e sono stati trasportati in ambulanza in codice giallo all’ospedale Maggiori di Crema. Il conducente del furgone, il cui quadro clinico è apparso più grave ma che non è in pericolo di vita, è stato condotto in elisoccorso all'ospedale di Brescia.