Aziende agricole pavesi nel mirino di una banda di ladri: rubato un altro trattore

Valle Lomellina (Pavia), 18 settembre 2023 - Ladri di trattori ancora in azione in Lomellina. L'ultimo furto è stato messo a segno l'altra notte nell'azienda agricola in località Cascina Costarossa, a Valle Lomellina, denunciato ieri, domenica 17 settembre, alla locale Stazione dei carabinieri. I ladri hanno rubato un trattore di marca Merlo, con braccio telescopico, proprio come quello portato via la scorsa settimana in un'altra azienda agricola, a Cornale, in Oltrepò Pavese.

Che possa trattarsi della stessa banda può essere solo un sospetto, nonostante la distanza geografica tra le due aziende agricole prese di mira, ma l'identico bottino farebbe pensare a una gang interessata proprio a questo modello specifico di trattore, forse a fronte di altrettanto specifiche richieste sul mercato illecito di mezzi agricoli usati. Sta di fatto che le aziende agricole continuano ad essere nel mirino dei malviventi, anche con altri obiettivi.

Solo poche notti fa, tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, ignoti ladri avevano infatti forzato un capannone usato per il ricovero degli attrezzi in località Cascina Boghesa a Confienza, ancora in Lomellina, in quel caso rubando diversi attrezzi da lavoro, per un bottino stimato sui 1.000 euro circa.