Giubileo 2025, guida completa ai 16 pellegrinaggi sul Cammino di Sant'Agostino

Prenderà il via domenica 23 Marzo 2025 il primo dei 16 pellegrinaggi promossi dal Cammino di Sant'Agostino in occasione del Giubileo 2025. I percorsi si snoderanno attraverso le chiese giubilari delle Arcidiocesi di Milano e di Pavia, quindi in gran parte in Lombardia, con due tappe previste anche a Genova, dove si conclude il cammino agostiniano e, ovviamente, a Roma, fulcro dell'esperienza giubilare. In totale si tratta di 260 km di cammino, da percorrere tra marzo e novembre secondo un preciso calendario. I pellegrini avranno l'occasione di visitare le Chiese giubilari, compiendo gesti simbolici di devozione come l'adorazione eucaristica, la preghiera davanti al crocifisso e atti di carità. Inoltre, sono previsti due giorni sul Cammino di Santa Monica, un percorso madre che collega Ostia Antica alla Basilica romana che ospita le reliquie della Santa, concludendo infine alla Basilica di San Pietro a Roma, meta finale di questo speciale Anno Santo.

Le credenziali del pellegrinaggio giubilare

La Carta del pellegrino, cammino di Sant'Agostino

L'Associazione offre la possibilità di partecipare ai pellegrinaggi di gruppo ma, ovviamente, gli itinerari sono percorribili individualmente durante tutto l'anno, con una Credenziale giubilare da timbrare disponibile presso le Chiese di partenza dei cammini o tramite richiesta online. Il documento si ottiene a offerta libera nelle Chiese: Basilica di S. Vittore a Varese, Chiesa di S. Alessandro ad Albizzate, Santuario della M. delle Grazie a Legnano, Basilica di S. Martino a Magenta, Chiesa dei SS. Giacomo e Brigida a Cassago B.za, Santuario del Lavello a Calolziocorte, Chiesa del B. Rosmini a Milano, Chiesa di S. Maria nascente a QT8 Milano, Santuario della M. della Frasca a Cesano Maderno, Chiesa di S. Martino a Bovisio Masciago, Chiesa di S. Michele a Certosa di Pavia, Chiesa di S. Maria alla Cella a Genova

Ecco la guida completa con tutti gli itinerari dei pellegrinaggi, le date, i luoghi di partenza e arrivo, i chilometri da percorrere.

La guida completa dei Pellegrinaggi di Sant’Agostino 2025

Il calendario dei pellegrinaggi per il 2025 prevede partenze da vari centri lombardi e del nord Italia, toccando importanti santuari e basiliche.

La mappa dei pellegrinaggi giubilari di Sant'Agostino in Lombardia

I pellegrinaggi di marzo

Il primo appuntamento è fissato per domenica 23 marzo 2025, con partenza da Cassago Brianza (LC) o Maccherio (MB) e arrivo al Santuario di Santa Maria delle Grazie a Monza, per un percorso di 22 chilometri, ridotti a 8 per chi parte dalla seconda località. Segue, il 6 aprile, il tragitto di 6 chilometri dal Santuario di Cesano Maderno-Binzago (MB) al Santuario di San Pietro da Verona a Seveso (MB).

I pellegrinaggi di aprile

Il mese di aprile 2025 si conclude con una camminata il 27, che parte da Legnano (MI) o Parabiago (MI) per raggiungere il Santuario della Beata Vergine Addolorata a Rho (MI), con un percorso complessivo di 22 chilometri, ridotti a 15 per chi parte da Parabiago. Il 3 maggio, invece, il percorso si snoda tra Genova Sampierdarena e il Duomo di Genova, per una tappa di 17 chilometri.

I pellegrinaggi di maggio

Nel mese di maggio sono previsti altri due appuntamenti: domenica 11 maggio si partirà da Bovisio Masciago (MI) per raggiungere il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno (VA), coprendo 17 chilometri. Il 18 maggio sarà la volta di un itinerario da Magenta (MI) alla Basilica di Santa Maria Nuova di Abbiategrasso (MI), per un percorso della stessa lunghezza.

I pellegrinaggi di giugno

Il calendario continua il 1° giugno con una camminata di 8 chilometri dal quartiere Bonola di Milano alla Chiesa della Sacra Famiglia di Cesano Boscone (MI). Il 15 giugno i pellegrini partiranno invece da Varese per raggiungere il Santuario di Santa Maria del Monte, sempre a Varese, con un percorso di 7 chilometri.

Il 29 giugno il pellegrinaggio sarà più lungo: da Milano, con partenza dal Duomo, si raggiungerà la Chiesa di Santa Maria Assunta a Cernusco sul Naviglio, per un totale di 18 chilometri.

I pellegrinaggi di luglio

Il 13 luglio, invece, il percorso di 12 chilometri condurrà dal Santuario della Madonna del Lavello di Calolziocorte (LC) fino al Santuario di Santa Maria del Bosco a Imbersago (LC).

Le tappe successive includono un tragitto di 11 chilometri il 27 luglio, con partenza da Albizzate (VA) e arrivo alla Basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate (VA),

I pellegrinaggi di settembre

Una camminata di 10 chilometri il 6 settembre da Cava Manara (PV) al Duomo di Pavia - San Pietro in Ciel d’Oro.

Il 14 settembre si percorreranno 8 chilometri da Milano QT8 fino alla Basilica di Sant’Ambrogio e al Santuario di San Maria dei Miracoli presso San Celso, mentre il 21 settembre il cammino di 9 chilometri porterà dal Santuario della Madonna del Lavello di Calolziocorte (LC) al Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Lecco (LC).

Uno degli itinerari più impegnativi è previsto per il 27 settembre, con partenza da Ostia Antica (Roma) e arrivo alla Basilica di San Pietro, per un percorso di 42 chilometri suddiviso in due giorni.

I pellegrinaggi di ottobre e novembre

L’ultimo tratto di ottobre, fissato per sabato 19, coprirà 16 chilometri da Cassano d’Adda (MI) o Caravaggio (BG) fino alla Chiesa di San Martino e Santa Maria Assunta a Treviglio (BG).

Il ciclo di pellegrinaggi si chiuderà domenica 9 novembre con un percorso di 6 chilometri dalla Certosa di Pavia fino al Duomo di Pavia - San Pietro in Ciel d’Oro.