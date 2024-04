Week-end del 12, 13 e 14 aprile 2024: cosa fare a Milano e nelle province della Lombardia

Numerosi gli appuntamenti per il fine settimana di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile 2024 a Milano in tutte le province della Lombardia. Sempre più eventi all’aperto, con i primi soli primaverili e le tante fiere e mercatini dedicati ai fiori, ma anche numerose iniziative legate all’arte (a partire dall’Art week a Milano), alla cultura, al teatro, al divertimento, senza dimenticare i richiami delle prime sagre del gusto e del folclore.

"Fiori e sapori sul Naviglio Grande". Florovivaisti provenienti da ogni angolo d'Italia, laboratori artistici del settore e produttori di prelibatezze locali si dedicano a allestire i loro stand, domenica 14 aprile lungo il Naviglio, creando un'esplosione di colori e profumi. La manifestazione è organizzata dall'Associazione del Naviglio Grande, che fin dal 1982 si impegna a valorizzare uno dei luoghi più suggestivi e amati di Milano. L'ingresso è libero e gratuito.

Fino a domenica 14 aprile, durante la "Art Week" (che ha preso vita l’8), diversi luoghi culturali come musei, centri d'arte, fondazioni private e spazi creativi aprono le loro porte al pubblico con un calendario ricco di esposizioni, eventi, performance, inaugurazioni e aperture speciali. Il cuore è Miart, una fiera dove l'arte contemporanea di tutto il mondo si incontra attraverso le esposizioni di 181 gallerie d'arte provenienti da 28 paesi che ha luogo all’Allianz MiCo – Padiglione 3, viale Scarampo, Milano. Sempre l’Allianz ospita anche la Fiera Mia Photo Fair, fiera internazionale d'arte dedicata alla fotografia da giovedì a domenica a Allianz MiCo con mostre Individuali e stand collettivi con l’obiettivo di Torre in risalto il ruolo che fotografia è immagini anno sempre più nella società odierna.

Nicola Trussardi anima gli spazi urbani della città con il progetto "Italia 70 - I Nuovi Mostri", che presenta opere di 70 artisti contemporanei, tra cui grandi maestri e talenti emergenti.

Tra gli appuntamenti da non perdere, venerdì a BASE ci sarà l'inaugurazione di "TALAMO", un'installazione curata da Lemonot, un duo di architetti italiani residenti a Londra.

Domenica alle 15:00, al Memoriale della Shoah di Milano, l'artista Marcello Maloberti inaugura una monumentale installazione al neon intitolata "Invitami Notte A Immaginare Le Stelle", seguita da una visita gratuita al Binario 21 (prenotazioni necessarie). Alle ore 16:00 di domenica, la Fondazione Prada presenta al cinema Godard "Pino", una conversazione tra il curatore Mark Godfrey, l'artista Pino Pascali e l'artista svizzero Peter Fischli, seguita dalla proiezione di un documentario di Walter Fasano. L'ingresso è libero su prenotazione. L’Art week precede l’atteso appuntamento con il Salone del mobile che prenderà avvio per gli operatori del settore da martedì 16 aprile a cui potranno aggiungersi agli studenti a partire da venerdì 19 aprile, mentre Il grande pubblico è atteso per il weekend prossimo di sabato 20 e domenica 21 aprile.

Nel week end nei teatri di Milano alcune opere introspettive. Al Teatro Litta, si può assistere all'adattamento teatrale di Pino Tierno che racconta la vita del protagonista al contrario, fino alla sua nascita negli anni di piombo. Al Carcano, invece, si tiene la commovente storia della Madre di Florian Zeller, interpretata da Lunetta Savino, una donna lasciata sola dopo anni di dedizione alla famiglia. Infine, al Lirico Giorgio Gaber, Ale&Franz propongono una commedia meno cupa e più comica, in cui i due comici indagano casualmente il senso della vita durante il classico incontro di un pomeriggio al parco.

Domenica 14 aprile 2024, alle ore 17:00, al WOW Spazio Fumetto, Museo del Fumetto, dell’Illustrazione e dell’Immagine animata in Viale Campania 12 a Milano, si terrà la presentazione del libro "Toysellers - Storie Di Giocattoli, Collezioni E Collezionisti" a cura di Federico Ghiso, direttore creativo e copywriter. "Toystellers" è un viaggio attraverso le esperienze con le action figure di Star Wars, i Masters of The Universe, i Big Jim, i robot di Goldrake e molti altri giocattoli iconici, arricchito dai contributi di autorevoli collezionisti italiani come Fabrizio Fontanella, Fabrizio Modina, Francesco Ristori e il Campione del Mondo di Subbuteo 1978 Andrea Piccaluga. Il libro è parte di un tour che ha già toccato diversi musei in Italia e che si è trasformato in una mostra chiamata "Toysellers - Forever Young", che sarà esposta dal 7 giugno all’8 settembre a Milano al Wow. Per raggiungere il WOW Spazio Fumetto, si consiglia di utilizzare il passante ferroviario Porta Vittoria, i bus 90/91/93/73, il tram 27 o la M4 Susa.

Sabato e domenica al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia avrà luogo "Museo Fun", evento speciale dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni, con laboratori e visite guidate.

Domenica, l'Acquario civico propone "A Casa di Nemo", visita-gioco per famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni, seguendo il viaggio di un pesciolino pagliaccio che sogna di tornare nella barriera corallina. I partecipanti sono invitati ad aiutarlo in questa avventura unica, esplorando le meraviglie del mare e imparando l'importanza di proteggere l'ambiente acquatico.

Inoltre, sabato e domenica, l'Atelier Carlo Colla & Figli presenta "I Promessi Sposi", rievocazione teatrale con marionette del romanzo di Alessandro Manzoni, mentre al Teatro Silvestrianum si tiene "Lo Scimmiottino Color di Rosa", uno spettacolo del Teatro Colla che coinvolge marionette, attrici e attori.

"Domenica Bestiale" alla Cascina Cuccagna il 14 aprile è un'intera giornata di divertimento con una serie di appuntamenti quali il primo laboratorio di riutilizzo e scambio di oggetti per la casa nel Nuovo Vicolo Cuccagna, uno spettacolo di burattini, attività per bambini nell'orto, una sessione di maglia in compagnia, un laboratorio di acquerello e molto altro ancora. L'ingresso è libero per tutti gli appuntamenti e con la Tessera Amico della Cuccagna si può sostenere l'organizzazione.

Un'immersione nella vita rurale attende le famiglie alla "Festa della Mungitura" di domenica dalle ore 10:30 presso la Cascina Selva dell'Oasi Ca’ Granda a Ozzero. Questo evento speciale offre l'opportunità di esplorare la vita del contadino e del casaro, con la possibilità di gustare formaggi, pranzare o prendere un aperitivo. La giornata inizia con la visita alle marcite, antiche terre coltivate che forniscono il foraggio per gli animali e sono habitat ideale per molti uccelli. Successivamente, guidati da Luca, il casaro di famiglia, si potranno visitare la stalla e il caseificio. Dopo il pranzo presso la bottega (su prenotazione), c'è l'opportunità di partecipare al laboratorio "Casaro per un giorno" (su prenotazione). Il pomeriggio continua con il laboratorio di mungitura, aperto sia agli adulti che ai bambini, seguito dall'aperitivo (su prenotazione). Per prenotazioni: info@cascinaselva.it.

Il 13 aprile 2024, a Pioltello e comuni Limitrofi, si terrà la Caccia al Tesoro della Martesana Lions presso Piazza Don Enrico Civilini. L'evento inizia alle 14:30 e l'ingresso è gratuito. I partecipanti, utilizzando i propri cellulari e/o tablet collegati via internet alla web app, dovranno visitare i checkpoint in mappa, risolvere quiz, quesiti e giochi, scattare foto, trovare oggetti e compiere azioni per conquistare il miglior punteggio possibile e vincere premi esclusivi. Si potrà scegliere tra la modalità di gara tradizionale nei comuni di Pioltello, Cernusco Sul Naviglio, Vimodrone, Segrate e Cassina de’ Pecchi, spostandosi con qualsiasi mezzo di locomozione, o la modalità Green che includerà solo Pioltello e Cernusco Sul Naviglio, spostandosi con mobilità sostenibile. I premi includono buoni per esperienze come la funivia Sky Way del Monte Bianco, il kart al Top Fuel di Vignate, lezioni di equitazione al MEC di Pioltello, l'AeroGravity di Milano, abbonamenti Netflix e ingressi all'AcquaWorld di Concorezzo. La manifestazione è organizzata dal Lions Club Cernusco sul Naviglio e Pioltello con lo scopo di raccogliere fondi per l'acquisto di un ambulatorio mobile polivalente per screening sanitari gratuiti.

Lo spettacolo "Shakespeare in Rock - Il Musical" è un'opportunità imperdibile per vivere l'incanto di Shakespeare come mai prima d'ora. Con un cast di talento, tra cui l'interpretazione di Riccardo Cicogna, le musiche originali eseguite dal vivo da Max Forleo e le coreografie di Jessica Aiello, lo spettacolo promette di catturare il pubblico fondendo teatro e musica rock. Il musical adrà in scena il 13 aprile 2024, alle ore 21:00, presso il Teatro Nuovo Treviglio (TNT) di Treviglio (BG).

"Viaggio alla scoperta delle Piante Selvatiche" Seguito da attività su infusi, decotti e tisane

14/04/2024 a Ranica (BG). Domenica 14 aprile, dalle 14:00 alle 18:00, viaggio alla scoperta delle Piante Selvatiche. In seguito, potrai approfondire le tue conoscenze partecipando a un'attività dedicata agli infusi, decotti e tisane, curata da Spazio Flo&S. Per informazioni e iscrizioni: gliorsini.erbe@gmail.com

"Giardini d'Agrumi" dal 13 al 14 Aprile 2024 Sabato dalle 9:30 alle 18:00, Domenica dalle 9:00 alle 18:00

Via Crocefisso, Gargnano. Ingresso gratuito. Gargnano ospita l'evento "Giardini d'Agrumi", dedicato alla valorizzazione delle limonaie del lago di Garda e alla promozione degli agrumi del territorio benacense. I visitatori avranno l'opportunità di esplorare i giardini privati di Gargnano, di solito chiusi al pubblico, dove vengono coltivati cedri, limoni, aranci, chinotti e altri agrumi.

Nella splendida Rocca di Lonato del Garda, dall'12 al 14 aprile 2024, si svolgerà la XVI edizione di "Fiori nella rocca", una prestigiosa mostra mercato di piante e fiori rari. L'evento, dalle 10:00 alle 18:00, vedrà la partecipazione di un nutrito gruppo di vivaisti, artigiani e specialisti in oggettistica da giardino. Organizzata dal Garden Club Brescia e dalla Fondazione Ugo Da Como, la mostra presenterà i più importanti vivaisti italiani, esperti nella coltivazione di piante rare e ricercate, tra cui erbacee perenni, rose, peonie, piante aromatiche, agrumi, ulivi, piante acquatiche, e molti altri. Ci saranno anche gazebo con arredi e complementi per esterno, decorazioni per il giardino, oggetti per la vita all’aria aperta, cosmetici naturali, abbigliamento in fibre naturali, accessori moda a tema floreale, oli essenziali, mieli e prodotti dell’alveare. Suggestiva visita guidata nei sotterranei del Castello di Brescia, situato in Via del Castello, il 14 aprile 2024. I turni di visita saranno alle 10:00, alle 14:00 e alle 16:30. Il costo del biglietto è di 12€ per gli adulti, mentre l'ingresso è gratuito per i minori di 14 anni. L'evento offre l'opportunità di esplorare la storia, le leggende e i misteri del castello, incluso l'accesso a zone segrete normalmente chiuse al pubblico. La visita, della durata di circa 2 ore, è adatta a tutti, compresi i bambini più piccoli, e sarà guidata dall'Associazione Speleologica Bresciana. Per partecipare, è possibile contattare via WhatsApp il numero 335487010 o inviare una mail a info@xtremeadventure.it, specificando il giorno, il turno di visita e il numero dei partecipanti. Il pagamento verrà effettuato in loco, presso il bar Chalet adiacente al parcheggio del castello. Si consiglia un abbigliamento sportivo, scarpe comode e una torcia (facoltativa, basta quella del cellulare). Mercato Europeo venerdì 12 aprile (ore 18-24), sabato 13 e domenica 14 aprile (ore 9-24), nel centro storico di Iseo in Viale Repubblica, Largo Zanardelli e Piazza Garibaldi: gusti, sapori e tradizioni con espositori provenienti da ogni parte d’Europa.

Presso Lariofiere in Viale Resegone a Erba, l 14 aprile 2024 dalle 9:00 alle 18:00, si terrà Lake Como Vintage&Market, una mostra scambio dedicata a privati e hobbisti che desiderano vendere e acquistare ogni tipo di merce. L'evento offre una vasta gamma di articoli tra antiquariato, modernariato, vintage, second hand, sneakers, dischi, macchine fotografiche, videocamere, televisori, videogiochi, computer, abbigliamento, bigiotteria, lampadari, mobili, giocattoli, modellini, curiosità e vecchie collezioni.

L'obiettivo principale della mostra è dare una "seconda chance" agli oggetti che altrimenti sarebbero destinati a invecchiare in casa, promuovendo il riciclo, il riuso e la riparazione. L’ingresso alla fiera avrà un costo di 6 euro per gli adulti, mentre sarà gratuito per i bambini fino a 12 anni.

Dal 12 al 14 aprile 2024, il centro storico di Cremona sarà nuovamente il palcoscenico di "Formaggi & Sorrisi", il Festival gastronomico-culturale dedicato al mondo dei latticini italiani, ad ingresso gratuito. Durante questo evento triennale, le vie della città accoglieranno produttori provenienti da tutto il paese, offrendo ai visitatori un'ampia selezione dei migliori formaggi italiani e delle loro combinazioni enogastronomiche. Il programma include spettacoli itineranti, degustazioni, show cooking e performance artistiche, tra cui incredibili sculture di formaggio ma anche conferenze, tavole rotonde e laboratori didattici dedicati alla cultura e alla produzione dei formaggi.

Ad Ostiano si prepara un lungo weekend con Ustià Arà e Cantà, che si terrà dal 11 al 14 aprile 2024 con l'obiettivo di rivitalizzare le tradizioni storiche e promuovere innovazioni, informazione e intrattenimento. Venerdì 12 aprile si terrà una serata all'aperto di musica e divertimento presso il parcheggio dell'Aguapark, con aperitivo dalle ore 19:00, musica di Dj Corte e concerto live delle "Brutte bestie" alle 21:00, accompagnati da cocktail speciali e panini. Sabato 13 aprile al Teatro Gonzaga si svolgerà il convegno "Biotecnologie in agricoltura" a cura di Corteva e Pioneer alle 18:30, seguito da cena e intrattenimento musicale con la band Tempo Reale alle 21:00. Domenica 14 aprile inizierà con una sfilata per il paese e una rievocazione di aratura all'antica alle 9:00, seguita da pranzo con menù spiedo o panini alle 12:00. Nel pomeriggio, ci sarà lo Speed Pulling dalle 13:30 e, in chiusura, un Agriaperitivo con Dj Dario Raiberi alle 19:00. Durante tutta la giornata di domenica, saranno disponibili gonfiabili per bambini, servizio bar e truck food con panini, patatine e molto altro. Per informazioni e prenotazioni 346 863 9513.

A Lecco in Via Digione, 31, si terrà il laboratorio di scrittura "Favole Storte", condotto dal giornalista Stefano Bolotta, sia in presenza che online. L'evento si svolgerà l’11 aprile e il 2 maggio 2024, dalle 20:30 alle 22:30. "Favole Storte" offre l'opportunità di esplorare nuovi finali per le favole tradizionali, invitando i partecipanti a riscrivere queste storie classiche con un tocco di originalità e creatività. Il laboratorio, diviso in due appuntamenti, promette quattro ore di puro divertimento durante le quali i partecipanti lavoreranno sia individualmente che in gruppo. Il costo per partecipare è di 36 euro; per informazioni e prenotazioni stefano.bolotta@gmail.com o 3398255546. Al Cinema Teatro Jolly di Olginate, un evento imperdibile attende il pubblico il 11 aprile 2024 alle ore 21 (ngresso 30 euro). Federico Buffa, celebre giornalista e volto noto di Sky, sarà sul palco insieme al pianista Alessandro Nidi per raccontare una delle storie più emozionanti legate al calcio italiano: Italia mundial.

Proseguono le iniziative per il festival Lodi di pace che fa riferimento al trattato di pace firmato 570 anni fa, il 9 aprile 1454 tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano: fu un momento epocale che mise fine alle guerre tra Milano e Venezia e i loro alleati garantendo quattro decenni di stabilità e crescita dando il via al Rinascimento. Nel fine settimana si svolgeranno questi eventi: "Segni di Pace" - Presentazione del Quaderno 18 del Corso di Scrittura Creativa, celebrando il Trattato di Pace del 1454; incontro il 12 Aprile alle 17 presso la Sala della Musica della Fondazione Maria Cosway in Piazza Zaninelli, presentato da Unitre Lodi. Il mondo in una fiaba, un laboratorio di lettura ed elaborazioni per bambini in programma il 13 Aprile alle 10:00 presso la Biblioteca Laudense in Via Solferino, 72. Festa dei popoli "Abitiamo il mondo": mercatino, musica e tanto altro il 14 Aprile - dalle ore 09.30 nel Quartiere Borgo Maddalena. Per il ‘Fuori rassegna’ Il 12 maggio al Doposcuola Popolare – Casa del Quartiere San Fereolo, ci sarà "L'Astronave della Pace", lettura animata per bambini che trasmette un importante messaggio di pace attraverso l'immaginario di un'astronave creata dai sogni di un bambino. Questo evento, ispirato alla fiaba “L’astronave dei sogni” di L. Frescura, sarà seguito da un laboratorio di pittura sul tema della pace, giochi e merenda. Sono inoltre aperte le mostre EcoHumanity Design e impegno Sociale di Armando Milani con 75 manifesti, curata da Yara Cutolo. Dal 6 al 21 Aprile all'Ex chiesa dell'Angelo a Lodi. Orari: Sabato e Domenica 10:00-12:00 e 16:00-19:00, da Martedì a Venerdì 16:00-19:00; Universi Paralleli mostra fotografica di Uğur Gallenkuş, 10 opere su crisi globali e disparità sociali attraverso fotografie che raccontano "universi paralleli". Le opere saranno esposte nella Casa Regina Pacis fino al 9 al 23 Aprile, con orari da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 16:00 e sabato dalle 9:00 alle 12:00. Dal 12 al 14 aprile 2024, ultimi giorni per visitare la mostra evento "Religioso amore. Bergognone a Lodi", dedicata alla celebrazione dei cinquecento anni dalla morte di Bergognone e alla valorizzazione del patrimonio artistico e storico lodigiano. La mostra ripercorre le vicende storico-artistiche legate alla prima fase decorativa del Tempio Civico dell'Incoronata di Lodi, dalla costruzione dell'altare ligneo alla decorazione della cappella centrale realizzata da Ambrogio da Fossano detto Bergognone. L'esposizione si divide tra la Fondazione Maria Cosway e il Tempio Civico dell'Incoronata, con opere che illustrano le fasi giovanili e mature dell'artista. Durante l'evento, saranno organizzate visite guidate al Tempio Civico dell'Incoronata, della durata di 30/45 minuti: venerdì 12/4 dalle 17.00, sabato 13/4 dalle 10.00, sabato 13/4 dalle 16.30, domenica 14/4 dalle 16.00. Domenica 14/4 alle 10.45 prove d’organo nel Tempio Civico dell'Incoronata. Dal 13 al 14 aprile 2024, alle ore 10:30 e alle ore 12:00, presso il Prologis Park di Lodi (e il Prologis Park di Romentino, in provicia di Novara, uscita 4 della tangeziale Nord di Milano) si terranno tour gratuiti, previa registrazione su evetbrite) per scoprire le opere di urban art realizzate dagli artisti di fama internazionale.

A Lodi, seguendo la direzione artistica di Enrico Hemo Sironi, vari artisti hanno contribuito ad un progetto di rigenerazione urbana: un progetto pilota che promuove un cambiamento di paradigma nella progettazione dei parchi logistici, integrandoli nel tessuto urbano e generando valore aggiunto per il territorio. Il Prologis Park di Lodi si trova in Strada Provinciale 234 a Somaglia. Ingresso consentito ad un massimo di 25 partecipanti per visita.

Dal 12 al 14 aprile 2024, dalle 16:30 alle 18:30 (domenica dale 11), presso Piazza Unione Europea, nel quartiere Lunetta a Mantova, si terrà Floralia, un festival dedicato a grandi e piccini con spettacoli teatrali, laboratori artistici ed eventi speciali per festeggiare l'arrivo della primavera! È consigliabile prenotare in anticipo. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare collettivolandesi@gmail.com o chiamare al numero 320/0325746. Dal 13 aprile 2024 fino al 21 aprile 2024, presso il PalaUnical, si terrà Dinosaurs World, una mostra internazionale di dinosauri animatronici. Con dinosauri robotizzati come il Tyrannosaurus Rex lungo 13 metri e il Mamenchi lungo 22 metri, l'evento offre uno spettacolo unico con l'esclusiva di King Kong live. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dinosaursworld.com@gmail.com o 3282 209 678. Il 13 e 14 aprile 2024, presso il PalaUnical, si svolgerà l'evento "Risotti e Lambruschi", organizzato da Opzione eventi. Dalle ore 19:00 alle 22:30, gli stand gastronomici offriranno piatti e vini tipici della tradizione culinaria mantovana. Per ulteriori informazioni e prenotazioni info@festadeirisotti.it o 335 402753. Visitando il sito web festadeirisotti.it è possibile trovare tutti i dettagli.

La quarta edizione della City Angels Run arriva a Monza domenica 14 aprile, con partenza dal Parco di Monza in Viale Cavriga. Organizzata dai City Angels di Monza, questa corsa solidale offre percorsi di 5km e 10km attraverso il suggestivo scenario naturale del parco. Aperta a tutti, dal principiante all'esperto, la corsa promette un'esperienza unica, curata nei minimi dettagli per garantire massima sicurezza e supporto agli atleti. Il costo di partecipazione è di 10 euro. I fondi raccolti saranno devoluti in beneficenza a favore dei senzatetto. Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito web cityangelsrun.it

Nei suggestivi Giardini di Villa D'Adda, situati in via San Paolo 24 ad Agrate Brianza, si terrà l'evento "Valtellina in festa" dal 12 al 14 aprile 2024. L'evento offre l'opportunità di assaporare i piatti tipici della Valtellina, tra cui pizzoccheri e polenta sciatt. La manifestazione sarà aperta venerdì dalle 18:00, sabato dalle 11:00 e domenica dalle 11:00 alle 16:00. L'ingresso è gratuito.

A Gorgonzola si tiene la prima edizione di Mondeghili a Catinelle - Sagra della polpetta, organizzata dalla Proloco. La festa, che si terrà il 13 e 14 aprile 2024, promette un weekend ricco di deliziose sorprese culinarie. Sarà un'ode alla cucina tradizionale milanese, con protagonisti i mondeghili e una varietà di polpette provenienti da tutte le regioni d'Italia e anche dall'estero. L'evento è ad ingresso gratuito; per info prolocogorgonzola.com.

Il primo Belgiocoso Weekend Festival si terrà presso il Castello di Belgioioso il 13 e 14 aprile 2024. L'evento, dedicato al gioco in tutte le sue forme, offrirà una vasta gamma di attività tra cui giochi da tavolo, di ruolo, wargame, modellismo e escape room. L'ingresso è libero e gli orari sono dalle 14 alle 24 il sabato e dalle 10 alle 24 la domenica. Il festival si svolgerà presso il Castello di Belgioioso, situato in Via Dante Alighieri, 1, Belgioioso PV.

Arriva a Voghera il Pizza Festival, un evento imperdibile per gli amanti della pizza. Dal 12 al 14 aprile 2024, presso l'Ex Caserma di Cavalleria Vittorio Emanuele in Via Fratelli Kennedy, 1, Voghera PV, i migliori pizzaioli del Paese si riuniranno per offrire una vasta selezione di pizze, dalle classiche alle più innovative. L'ingresso agli stand e agli spettacoli sarà gratuito per tutti e tre i giorni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero +39 37161611.67 o inviare un'email a pizza.festival.tour@gmail.com. Gli orari di apertura degli stand saranno venerdì 12 aprile dalle 18:00 alle 23:00, sabato 13 aprile e domenica 14 aprile dalle 12:00 alle 23:00.

La Fiera di San Contardo a Broni, festa patronale di Broni, si terrà dal 11 al 16 aprile 2024 presso Piazza Vittorio Veneto a Broni (PV). Questa rassegna di eventi è dedicata a San Contardo, il cavaliere medievale diventato pellegrino e deceduto a Broni nel 1249. Durante questi giorni, la piazza si trasformerà in un Luna Park con attrazioni per grandi e piccini. Inoltre, ci sarà "Le Vie Francigene a Tavola", un percorso del gusto che proporrà i sapori delle regioni italiane lungo la Via Francigena e la via Germanica Romea, insieme a delizie internazionali. Gli orari di apertura saranno venerdì 12 aprile dalle 15:00 alle 24:00, sabato 13 e domenica 14 aprile dalle 9:00 alle 24:00. Inoltre, sabato 13 aprile, Via Emilia ospiterà un mercatino degli hobbisti, offrendo l'opportunità di scoprire oggetti speciali e creazioni artigianali.

La manifestazione "Sondrio ti prende per la gola" si svolgerà a Piazza Garibaldi Giuseppe dal 13 aprile al 14 aprile 2024, dalle 10:00 alle 19:00. Tra le proposte di quest'anno vi è "Il Gusto di una passeggiata", che racconta la storia della città attraverso agri-aperitivi e polenteria lungo percorsi che esplorano le epoche che hanno caratterizzato lo sviluppo urbanistico ed architettonico di Sondrio. Saranno organizzate attività "green" come tour in e-bike e attività di benessere come lo "wine yoga" e il pilates "sonoro". Inoltre, ci saranno degustazioni, tour del vino in carrozza e mini-corsi sull'arte della coltivazione del "kokedama". Gli appuntamenti "family" includono giochi tradizionali, lezioni di cucina per preparare i pizzoccheri, bancarelle nel quartiere storico di Scarpatetti e uno spettacolo degli arcieri. Per il cinquecentenario della città a Castel Masegra è allestita la mostra “Sondrio 500 capoluogo alpino”; tra le attività anche l’attraversamento della passerella mirabolante sospesa a circa 100 mt d'altezza sulle Cassandre del torrente Mallero. Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito sondriotiprendeperlagola.it

Il 14 Aprile 2024, presso l'EcoPlanetario in Via ai Ronchi, 75 a Tradate, si terrà l'evento "Portami qui", una domenica dedicata alla vita all'aria aperta. L'evento, che si svolgerà dalle 14:00 alle 18:00, offre la costruzione di aquiloni, laboratori STEAM per comprendere il volo di questi piccoli alianti fatti per giocare. Tra le proposte ci sono anche un viaggio in EcoPlanetario, un sentiero natura, un osservatorio astronomico e molte altre esperienze coinvolgenti. Per partecipare, è necessario effettuare la prenotazione online sul sito centrodidatticoscientifico.it/Centro. Dal 12 al 14 aprile 2024, sotto il tendone della Pro Loco presso il Parco della Resistenza in via Avogadro a Caronno Pertusella, si terrà l'evento "Portami qui". Il Teatro Bandito allestirà la sua Arena della Meraviglia, offrendo tre giorni di spettacoli, musica dal vivo, presentazioni di libri e tanto altro per tutta la famiglia. Venerdì 12 aprile alle 19:00, la scrittrice Nicoletta Bortolotti presenterà "Viaggio di Rose" edito da Mondadori Education. Saranno disponibili cene prima dello spettacolo "Frìtole & Cìacole" nei giorni di venerdì 12 e sabato 13, con la possibilità di usufruire di un'offerta cena + spettacolo. È consigliata la prenotazione. Domenica 14 aprile lo spettacolo si terrà alle ore 16, con la possibilità di fare merenda grazie alle cucine della Pro Loco. Nei giorni precedenti, il Teatro Bandito aprirà le sue porte ai bambini delle scuole primarie di Caronno Pertusella, offrendo loro la possibilità di scoprire la storia dei teatri viaggianti. Prima e dopo gli spettacoli, il pubblico potrà godere della musica dal vivo della Ito Band, dell'Oracolo Bandito che leggerà i tarocchi, dei clown e dell'esposizione di manufatti artigianali. Per informazioni e prenotazioni 327 1227447 o teatrobandito.com.