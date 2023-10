‘Travelling Gaze. Sguardo viaggiante’: la mostra negli spazi di Milano Cadorna

Milano, 26 ottobre 2023 – E' un percorso espositivo fatto di stampe, sculture, video e un'installazione performance, che si snoda negli spazi della stazione ferroviaria di Milano Cadorna, "Travelling Gaze. Sguardo viaggiante": la mostra di Naba, Nuova Accademia di Belle Arti. Il progetto nasce da una collaborazione tra Fnm e Naba e si può ammirare fino al 24 novembre.

Otto studenti del Dipartimento di Arti Visive del campus di Milano hanno realizzato altrettante opere reinterpretando il tema del viaggio con diversi linguaggi artistici per evidenziare il ruolo fondamentale che trasporto e mobilità svolgono per le persone e le comunità in un luogo di passaggio, come quello della stazione di Milano Cadorna dove transitano ogni giorno decine di migliaia di viaggiatori. Gli studenti sono Edoardo Bonacina, Davide Militano, Davide Barbieri Simonpietro Clericetti, Marina Rondon, Cristina Malerba, Nancy Priscilla Lucena Pinto, Caterina Perego, le loro opere, raccontano e indagano su questo luogo dando anche spunti di riflessione ai viaggiatori.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto che Fnm e Ferrovie Nord portano avanti da diversi anni in un’ottica di valorizzazione delle stazioni e, più in generale, del patrimonio storico e culturale della ferrovia. Le stazioni non più semplici luoghi di passaggio ma spazi da vivere, capaci di ospitare la bellezza: ne è un esempio la statua di "San Abdon” di Gerolamo Argenti, un tempo collocata sul Duomo di Milano, che da giugno 2022 si può vedere presso la sede di Fndmdi Piazzale Cadorna 14, grazie al progetto "Adotta una statua" promosso dalla Veneranda Fabbrica del Duomo.

La stazione di Milano Cadorna non è poi l’unico spazio ad ospitare un progetto espositivo che ripercorre il tema del viaggio. Fino a dicembre, infatti in 9 stazioni della linea Brescia-Iseo-Edolo sono presenti 24 opere realizzate dai ragazzi della cooperativa sociale "La Nuova Cordata" Onlus di Iseo in una mostra itinerante dal titolo “Andata e ritorno - Esperienza di viaggio, tra inclusione e accessibilità". Inoltre per rendere al pubblico il ricco patrimonio di storia, tradizione, cultura, conoscenze e competenze che caratterizzano le aziende del Gruppo Fnm da quasi 150 anni, è stato creato il Museo Virtuale delle Ferrovie Nord Milano, che è visitabile on line. "Le stazioni come luoghi da vivere non sono solo un’idea astratta - sottolinea il presidente di Fnm Andrea Gibelli -. il Gruppo èimpegnato a concretizzare questa visione anche attraverso progetti come questo, che trasformano spazi per lo più di transito in contenitori di bellezza in cui è possibile anche sostare e scoprire l’arte".