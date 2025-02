Cosa fare in Lombardia e a Milano nel weekend dal 28 febbraio al 2 marzo 2025

Milano, 28 febbraio 2025 – In questo weekend dal 28 febbraio al 2 marzo 2025, la Lombardia si anima di eventi che uniscono tradizione e arte, moda e divertimento, sapori e natura.

Il Carnevale è senza dubbio il protagonista di queste giornate: tra sfilate, giochi e laboratori, le piazze e le strade di città e paesi si riempiono di colori e allegria. Mentre a Milano il Carnevale Ambrosiano si celebra più tardi nel resto della Lombardia, da Varese a Cremona a Brescia, le tradizionali feste in maschera nelle piazze non si contano.

Ma il Carnevale non è l’unico richiamo di questo fine settimana. Il 2 marzo è la Domenica al Museo, un’occasione per visitare gratuitamente i musei e i parchi archeologici statali grazie all’iniziativa del Ministero della Cultura. Ripartono le Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi Medievali, con aperture straordinarie di castelli e palazzi in quattro province lombarde, dove potrai scoprire mercatini, mostre, concerti e anche rievocazioni storiche.

A Milano, oltre alla frenesia della Milano Fashion Week (che si conclude il 2 marzo), la città ospita Museocity, iniziativa che trasforma negozi e piazze in spazi dedicati all’arte. Ma la Lombardia ha anche un lato più popolare e gastronomico da scoprire: all’Aprica, va in scena Sunà da Mars, festa che celebra l’arrivo della primavera con musiche tradizionali e piatti tipici. In provincia di Brescia, il Carnevale di Bagolino, dal 2 al 4 marzo con la sua tradizione secolare, fatta di maschere e musica è un’esplosione di allegria nelle vie e in piazza. Ecco la nostra selezione di eventi da non perdere.