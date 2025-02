Previsioni meteo Milano e Lombardia, sabato in grigio poi si spalanca la porta a una primavera anticipata

Milano, 28 febbraio 2025 - Un sabato da dimenticare o quasi sotto i cieli grigi di Lombardia con il ritorno della pioggia anche se a carattere non particolarmente intenso, poi una domenica di transizione e da lunedì ”lo scoppio della primavera anticipata - spiega Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it, porterà serenità e cieli azzurri ovunque con temperature fino a 10 gradi sopra la media del periodo in montagna e in pianura con massime dai 15-17.

Lombardia

“Condizioni in progressivo peggioramento - spiegano gli esperti di Arpa Lombardia - a causa di un nucleo depressionario in approfondimento a ridosso dell'arco alpino con associate precipitazioni più marcate nella prima parte della giornata di sabato, possibile a carattere nevoso. Da domenica ripristino di condizioni stabili con massime stazionarie e minime in calo”.

Ecco nel dettaglio le previsioni Arpa per i prossimi giorni.

Sabato 1 marzo 2025

Da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. In giornata parziali schiarite sui settori orientali. Precipitazioni deboli sparse, non escluse a carattere di rovescio sui settori pedemontani e parte prealpina. Quota neve in calo in serata attorno agli 800 metri. Temperature minime in rialzo, massime in lieve calo. In pianura temperature minime intorno ai 5 gradi, massime intorno agli 11.

Domenica 2 marzo 2025

Cielo nuvoloso o poco nuvoloso nella prima parte della giornata, con schiarite durante la seconda parte della giornata. Temperature minime in calo, massime in aumento.

Lunedì 3 marzo 2025

Prevalentemente sereno con assenza di precipitazioni. Minime stazionarie, massime in lieve aumento e ventilazione debole variabile.

Martedì 4 marzo 2025