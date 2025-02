Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali: 25 località storiche della Lombardia tra visite guidate ed eventi speciali

Milano, 28 febbraio 2025 – Archiviata l'edizione del decennale della manifestazione, che dal 2014 al 2024 ha visto nascere e consolidarsi una rete di ben 24 dimore storiche e località della media pianura lombarda, domenica 2 marzo i castelli, i palazzi e i borghi medievali di quattro province lombarde (Bergamo, Brescia, Cremona e Milano) sono pronti a riaprire porte, portoni e ponti levatoi ai visitatori.

L'appuntamento, ormai atteso dagli appassionati di storia e cultura, si rinnova ogni prima domenica del mese e in occasione di numerose festività, offrendo un viaggio affascinante nel passato.

La rete si arricchisce quest'anno di una nuova adesione: lo splendido convento dell'Incoronata a Martinengo (Bergamo), voluto dal celebre condottiero Bartolomeo Colleoni, di cui nel 2025 si celebrano i 550 anni dalla morte.

Le 13 giornate di apertura congiunta si intrecceranno con altre iniziative sul territorio, rievocando episodi storici e tradizioni locali e animando dimore e borghi che nel Medioevo furono teatro di scontri tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano. Un tempo confine conteso e travagliato, oggi questo territorio custodisce un patrimonio storico e architettonico di inestimabile valore.

Tra le novità di questa edizione, spicca una nuova collaborazione con il circuito ‘Ville Aperte in Brianza’, che in due periodi dell'anno (fine aprile e metà settembre) permette di visitare residenze normalmente chiuse al pubblico. Un'iniziativa che amplia ulteriormente l'offerta culturale e turistica della Regione.

Confermata anche l'apprezzata modalità organizzativa: sul sito dell'associazione Pianura da scoprire, coordinatrice della manifestazione, saranno disponibili aggiornamenti costanti sulle località aderenti, con informazioni dettagliate su orari, costi e modalità di prenotazione. Inoltre, il portale offrirà una panoramica sugli eventi collaterali, tra cui mercatini di prodotti locali, d'antiquariato, mostre d'arte, concerti, rievocazioni storiche o eventi tradizionali. Una nuova sezione del sito sarà dedicata ai consigli sulla ristorazione locale, per un'esperienza culturale e gastronomica ancora più completa.

In ogni località sarà possibile acquistare il “passaporto dei castelli”, un libretto con immagini e descrizioni dei luoghi visitabili, su cui apporre un timbro ad ogni tappa del proprio viaggio. Si ringrazia Regione Lombardia per il patrocinio concesso, A35 Brebemi Aleatica main sponsor dell'iniziativa e S.A.C.B.O. per il sostegno.

Le date di apertura per il 2025 sono tutte le prime domeniche da marzo a giugno e da settembre a novembre, con aperture straordinarie in occasione delle festività di Pasquetta (21 aprile), 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 1 novembre. Inoltre, torna l'apprezzata apertura serale di sabato 5 luglio, un'occasione unica per ammirare castelli e borghi illuminati da torce e candele o avvolti dalla magia del tramonto.