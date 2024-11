Weekend a Milano e in Lombardia, cosa fare dal 22 al 24 novembre 2024

Il weekend dal 22 al 24 novembre 2024 porta con sé una carrellata di eventi in Milano e in tutta la Lombardia, con occasioni che spaziano dalla cultura alla musica, ai sapori, dall'arte alle fiere, alle tradizioni natalizie. La Milano Music Week continua a fare il pieno di eventi tra concerti, dj set e mostre, ma non solo: anche Sondrio si prepara ad accogliere gli appassionati con la seconda settimana del Sondrio Festival 2024, dedicato ai documentari naturalistici. A Como, si accendono le luci natalizie con la tradizionale giostra dei cavallini e la pista di pattinaggio in Piazza Cavour, mentre a Bergamo e Monza prendono il via i primi mercatini natalizi e le iniziative festive. Sempre a Milano il Museo Bagatti Valsecchi festeggia il suo trentesimo anniversario, mentre la Milano Drawing Week esplora il mondo del disegno tra passato e contemporaneità. Per gli amanti della cultura pop, Milan Games Week & Cartoomics 2024 è l'appuntamento imperdibile per scoprire l'universo di videogiochi, fumetti e anime. E per chi vuole iniziare a fare regali di Natale, i mercatini e le fiere di artigianato natalizio offrono un'infinità di idee e occasioni. Il tempo vira all’inverno con temperature in picchiata e neve, ma all’aperto ci si scalda con cassoeula, polenta e vin brulè, le occasioni in giro per la regione non mancano.