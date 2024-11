Neve e freddo polare in Lombardia, dove e quando. Le previsioni meteo

Pronti all'inverno? E' il momento di tirare fuori cappelli, guanti e sciarpe, perché sta per fare irruzione un'ondata di maltempo che porterà un brusco calo delle temperature. E tanta neve, almeno in montagna. Anche se, secondo gli esperti meteo, qualche fiocco bianco potrebbe scendere in pianura, addirittura a Milano. Ma tutto dipenderà dalla traiettoria che assumeranno le correnti in quota.

Nel dettaglio, oggi, mercoledì 20 novembre, dopo un cielo coperto al primo mattino, a Milano arriveranno il sole e il vento di Maestrale. La temperatura più alta potrebbe toccare anche i 15°C, la più bassa scendere quasi a zero. Sul resto della Lombardia, dopo una mattinata con cielo coperto e neve moderata sui confini alpini, tornerà il sole. Domani, giovedì 21 novembre, invece, il risveglio sarà sottozero, prima bel tempo poi peggiorerà entro sera con pioggia e neve anche a basse quote.