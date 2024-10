Weekend 25-26-27 ottobre: cosa fare a Milano e in Lombardia

Ultima domenica d’ottobre, quella del ritorno all'ora solare, con il meteo che sembra però promettere ancora pioggia. Ecco quindi i nostri suggerimenti per vivere al meglio questo fine settimana d’autunno in città e dintorni, con una guida agli eventi più importanti in Lombardia. Le giornate si fanno più grigie e aumenta la voglia di rifugiarsi al caldo.

Questo weekend lo si può fare scoprendo l’arte innovativa a Milano, che ospita due festival ricchissimi di forme d’arte mai viste prima. Torna Abilmente Milano: quattro giorni dedicati all’handmade al Superstudio Maxi. Le feste e le sagre vedono protagonisti i sapori di stagione, dalla polenta alla castagna, ai tartufi. A Colzate, nella Bergamasca, la Festa delle Mele 2.0 è un inno al consumo sostenibile.

C’è poi lo spazio del teatro, per commuoversi e ridere di gusto, e i luoghi della musica, per ballare e divertirsi in compagnia. La grande arte in Brianza debutta a Villa Confalonieri a Merate con una mostra evento: “Caravaggio. Il Narciso di Palazzo Barberini.” E poi concerti, degustazioni, eventi gratuiti e attività per tutta la famiglia.