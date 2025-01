Festa della Giubiana 2025: quando, dove e gli eventi

Le tradizioni vanno mantenute: torna la Festa della Giubiana, che solitamente si celebra l'ultimo giovedì di gennaio. Quest'anno cade il 30 del mese e la maggior parte delle città organizzano eventi proprio in quella data, ma c'è anche chi anticiperà già a questa settimana. Anche per evitare la concomitanza con i giorni della merla, dal 29 al 31 gennaio.

Per l'occasione, vengono accesi grandi falò sui quali vengono fatti bruciare fantocci di paglia e stracci: i fantocci della Giubiana. Se diverse sono le fattezze del manichino e le modalità con cui viene messo al rogo, comune è l'origine dell'antichissimo rituale che prevede quasi sempre un processo, una condanna a morte e l'esecuzione mediante il fuoco purificatore. A essere simbolicamente condannato è l'anno vecchio con tutto il suo carico di eventi nefasti, mentre attraverso la sua morte, si propizia la rinascita e si traggono buoni auspici per il futuro. Ogni comunità ha nei secoli fatto proprio questo rituale dando vita a storie e tradizioni diverse. L'appuntamento è particolarmente radicato in Brianza, nel Varesotto e nel Comasco. Ecco qualche leggenda e alcuni eventi del 2025.