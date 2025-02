Cosa fare a Milano e in Lombardia dal 7 al 9 febbraio 2025: eventi, spettacoli e sapori

A un anno esatto dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali (6 febbraio 2026), Milano entra ufficialmente nel clima olimpico con l’apertura del Milano Cortina 2026 Sport Village, uno spazio allestito davanti al Duomo che per quattro settimane offrirà ai cittadini la possibilità di provare gratuitamente hockey su ghiaccio e curling, guidati da istruttori esperti. Il 6 febbraio, con l’avvio del countdown ufficiale scandito dall’Omega Countdown Clock in piazzetta Reale, lo sguardo della città si proietta verso l’evento che nel 2026 la vedrà protagonista.

Nel frattempo, il fine settimana del 7, 8 e 9 febbraio offre un ricco programma di eventi tra cultura, tradizione e intrattenimento. I palcoscenici milanesi accolgono spettacoli teatrali e concerti, mentre nelle province non mancano sagre dedicate ai sapori della stagione, dalle specialità di carne alla cassoeula fino al gnocco fritto. Continua inoltre il calendario di appuntamenti per commemorare la Giornata della Memoria, con mostre, incontri e spettacoli dedicati alla riflessione storica.

Per chi preferisce trascorrere il tempo all’aria aperta, il weekend propone fiere, festival e passeggiate nei borghi e nelle aree naturali della Lombardia, offrendo un’occasione per riscoprire il territorio e le sue tradizioni. Non resta che sfogliare le pagine, provincia e provincia, e decidere verso quale evento puntare.