Week end 17, 18, 19 gennaio 2025, cosa fare a Milano e nelle province della Lombardia: gli omaggi ai personaggi iconici e le suggestive feste patronali

Milano - Si guarda al futuro con l'alta moda a Milano ma si resta saldamente legati alle tradizioni, in particolare alla devozione per Sant'Antonio Abate, con i falò e le sagre, la benedizione degli animali e tanti eventi gastronomici in tanti borghi della Lombardia. È dunque come sempre ricco di iniziative ricreative, culturali, storiche o dedicate ai bambini il fine settimana del 17,18,19 gennaio 2025 sia nella città metropolitana che nelle province della Lombardia.



A Milano Infatti prende via la Fashion week Men's e di pari passo in Triennale si ricorda la figura dell'eclettico stilista milanese Elio Fiorucci. Per i bambini la possibilità di giocare con i tessuti. Tanti spettacoli a teatro, mercatini, caccie al tesoro e favole per i bambini, opere Alla Scala mentre a Palazzo Moriggia ha aperto la mostra Io, Anna Kuliscioff nel centenario della morte della 'dottora dei poveri', tra le madri del socialismo italiano, protagonista delle lotte per l'emancipazione e della tutela del lavoro femminile e minorile. In Lombardia pigiama party per tutti, Claudio Baglioni in concerto, omaggio a Lucio Dalla, ciaspolate notturne, il Festival Afrobix film.



Nel weekend sono due i Santi protagonisti con celebrazioni rituali, iniziative ricreative e culturali, degustazione di trippe e cassole. In diversi paesi della Lombardia, come in molte località d'Italia, si celebra nel fine settimana Sant'Antonio Abate, che ricorre il 17 gennaio: in suo onore gli animali vengono portati in piazza per essere benedetti, poi si accendono grandi falò e ci sono le degustazioni.



L'altro santo molto venerato in Lombardia è San Bassiano, patrono di Lodi: la città gli dedica due giorni interi di festa con la distribuzione gratuita della trippa, la consegna delle benemerenze e tanti eventi di contorno tra mercatini e caccia al tesoro. Lo stesso Santo però è protagonista anche nel Cremonese con altre iniziative a lui dedicate.

Il 19 gennaio è anche il World Pizza Day e tra le 10 migliori pizzerie d'Italia alcune sono a Milano. Non resta che sfogliare pagina per pagina gli eventi a Milano e in ciascuna delle province della Lombardia nel weekend del 17,18 e 19 gennaio 2025, per trovare cosa fare nel fine settimana.