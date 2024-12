Ultimo weekend dell'anno: cosa fare a Milano e in Lombardia il 27, 28 e 29 dicembre 2024

Il Natale 2024 è ormai alle spalle, ma il weekend del 27, 28 e 29 dicembre 2024 offre ancora tante opportunità per immergersi nell’atmosfera delle feste a Milano e in tutta la Lombardia. Mercatini natalizi, piste di pattinaggio sul ghiaccio e, soprattutto, presepi – sia come opere d’arte che nella suggestiva forma di rappresentazioni viventi – continuano ad animare città e borghi di ogni provincia della regione. Ci sono ancora eventi come villaggi di luce, mostre, giochi in fiera, visite all'eremo: tante opportunità ricreative in questo periodo di feste natalizie e scolastiche.

Un’occasione perfetta per le famiglie che desiderano trascorrere momenti di svago, cultura e tradizioni, approfittando degli ultimi giorni prima del conto alla rovescia di Capodanno.

Ecco dunque il Cosa fare a Milano e in Lombardia nel week end del 27, 28 e 29 dicembre 2024: basta sfogliare le schede città per città.