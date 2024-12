Week end 6, 7 e 8 dicembre: cosa fare in Lombardia e a Milano, con Sant'Ambrogio e Santa Lucia

Si entra nel vivo delle festività natalizie questo week end del 6, 7 e 8 dicembre 2024, che a Milano ha un valore speciale per la festa del patrono Sant'Ambrogio e l'inaugurazione della stagione dei concerti al Teatro alla Scala. Ma tutte le province della Lombardia celebrano l'avvio delle festività natalizie con accensioni degli alberi di Natale, cori gospel, musiche, raccolte di presepi, iniziative per bambini, villaggi di Babbo Natale e mercatini natalizi, che offfrono l'occasione giusta per fare acquisti. In alcune province, tra cui Lodi, fervono inoltre i preparativi per la notte di Santa Lucia del 12 dicembre: e i più piccoli scrivono letterine coi loro desideri o si divertono con laboratori, fiabe e giochi. Per i più grandi aprono le piste di pattinaggio e i Winter party. Ecco, dunque, da sfogliare, gli eventi a Milano e nelle province della Lombardia di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024.