Cosa fare nel weekend 7-8-9 marzo a Milano e in Lombardia tra Carnevale ambrosiano e Festa delle Donne

Quest’anno, il Carnevale Ambrosiano, che ha un calendario 'postdatato' rispetto a quello celebrato nel resto della Penisola (con 'diramazioniì persino in Canton Ticino), e dunque si gioca in questo fine settimana di sabato 8 e domenica 9 marzo, si intreccia con la Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, offrendo un ampio ventaglio di opportunità, che alternano momenti di festa e leggerezza legati al Carnevale Ambrosiano a occasioni di riflessione e valorizzazione del contributo femminile in ogni ambito della società.

Mostre artistiche, concerti, spettacoli teatrali e incontri culturali dedicati al ruolo delle donne nella storia e nella società arricchiranno ulteriormente il programma del weekend.

A Milano, in particolare, va in scena il carnevale: le vie del centro si animeranno con le tradizionali sfilate, mentre musei e spazi culturali proporranno iniziative incentrate sulla figura femminile nell’arte, nella letteratura e nel cinema. Nelle principali città della regione non mancheranno appuntamenti pensati per valorizzare la creatività e la memoria femminile, attraverso spettacoli tetrali , concerti, esposizioni, presentazioni di libri e momenti di approfondimento storico e sociale. Ma comunque anche nei territori non mancano maschere e coriandoli. Ecco dunque tutti gli eventi del weekend dal 7 al 9 marzo a Milano e nelle province della Lombardia.