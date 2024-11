Cosa fare nel weekend 8, 9 e 10 novembre a Milano e in Lombardia

Milano, 7 novembre 2024 – Tra sagre stagionali, feste, concerti, spettacoli teatrali e mostre, arrivano anche i primi mercatini di Natale. Nonostante il primo freddo e la nebbia, anche per questo fine settimana ci sono tante occasioni per trascorrere un weekend fuori porta o per uscire di casa con tutta la famiglia. A Fiera Milano Rho si terrà anche EICMA, il salone del ciclo e motociclo, mentre il FAI torna a Villa Necchi Campiglio a Milano con la mostra mercato dedicata al giardinaggio. Nella bergamasca, polenta taragna e bollito misto sono protagonisti alle sagre di Spirano e Monasterolo del Castello. A Cremona si celebra il Torrone, mentre a Villa Carlotta di Como l’autunno è l’occasione per un picnic brunch e una passeggiata nell’orto. Il Circo dell’Acqua arriva a Brescia, e in Valtellina si corre la Wine Trail, una gara che unisce sport, natura e enogastronomia. Ce n’è per tutti i gusti, e anche il meteo sarà a favore