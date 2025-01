Candelora 2025: quando si festeggia, gli appuntamenti in Lombardia

Milano, 31 gennaio 2025 - Febbraio si apre con la Candelora, una ricorrenza religiosa che prevede la benedizione di ceri e candele nelle chiese. Questo rito simboleggia la luce, la fine dell'inverno e l'arrivo della primavera. In passato, nelle comunità rurali, si riteneva che fosse un periodo propizio per predire il meteo delle settimane successive e per celebrare riti legati alla fertilità dei campi.

La Candelora si festeggia 40 giorni dopo il Natale, il 2 febbraio. Ma quali sono le sue origini e come si celebra in Lombardia? Ecco la versione regionale della festa, con proverbi, eventi e previsioni meteo per scoprire se il freddo continuerà o se sta per finire. Secondo il proverbio se il 2 febbraio fa freddo l'inverno sta per finire, se c'è il sole l'inverno sarà lungo.

La festa della Candelora continua a essere celebrata con la tradizionale benedizione dei ceri nelle chiese parrocchiali. Accanto al rito religioso, in alcuni territori Pro Loco e associazioni culturali organizzano sagre che uniscono tradizione e divertimento. Sebbene questa usanza si stia progressivamente perdendo, alcune manifestazioni resistono al tempo, mantenendo vivo il legame con le radici storiche e spirituali.