Cosa fare in Lombardia e a Milano nel weekend dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025

Milano, 31 gennaio 2025 – E’ già febbraio, il nuovo mese inizia in Lombardia con fine settimana da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio 2025 ricco di eventi, feste, sagre, appuntamenti culturali e gastronomici da mettere in agenda. Tra le iniziative spicca la Grande sfilata del Dragone per il Capodanno Cinese e domenica 2 febbraio tornano le domeniche al museo, con aperture gratuite nei musei civici e statali di Milano e della Lombardia. Sempre a Milano, la città festeggia il Capodanno Cinese, uno degli eventi più attesi e spettacolari dell’anno. Le strade del quartiere di via Paolo Sarpi si trasformeranno in un tripudio di colori, suoni, tradizioni secolari e sapori. Numerosi gli appuntamenti enogastronomici in tutta la regione: la Sagra dei Biligocc a Casale di Albino (BG) celebra la castagna affumicata e bollita, tipica della Valle del Lujo, mentre a Legnano (MI) prosegue la Sagra del Bollito, Agnolotti e Brasato, un evento dedicato ai sapori della tradizione. A Cavriana, in provincia di Mantova va in scena l'Antica Fiera di San Biagio, con degustazioni di prodotti tipici e show cooking dedicati alla pasticceria e alla cucina. Non mancano le celebrazioni della Giubiana, con i tradizionali falò e tante golosità. Non solo sagre! A Pavia, domenica 2 febbraio, Oltre Confine scs onlus organizza la visita guidata "Quante Fake sull’Uomo Ragno", un tour alla scoperta dei luoghi pavesi citati nelle canzoni degli 883 e nella recente serie tv Hanno ucciso l'Uomo Ragno. Un weekend ricco di appuntamenti per tutti i gusti: cultura, tradizione, musica e buon cibo. Non resta che scegliere.