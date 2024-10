‘Ristoranti contro la fame’: cene solidali per raccogliere fondi: i locali in Lombardia

Milano, 8 ottobre 2024 – Dieci anni di collaborazione tra ristorazione e solidarietà e una nuova campagna solidale nazionale. E' il progetto "Ristoranti contro la fame" presentato a Milano che riparte il 16 ottobre in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione con una nuova edizione. Promossa da Azione contro la Fame, da dieci anni trasforma in realtà i progetti pensati da chi nel mondo lotta contro la malnutrizione. Tante cene super solidali organizzate dai più grandi nomi della ristorazione per raccogliere fondi.

Quest'edizione coinvolgerà come di consueto ristoranti, chef e amanti del cibo fino al 31 dicembre. Durante tutto il periodo, nei ristoranti e nelle catene aderenti all'iniziativa, si potrà scegliere un piatto o un menù solidale e, così facendo, sostenere i progetti di Azione contro la Fame. Gli chef e ristoratori potranno scegliere, inoltre, di organizzare una serata speciale destinando parte del ricavato ad Azione contro la Fame.

Tutto il mondo del food può aderire all’iniziativa di solidarietà. Tra i locali aderenti ci sono anche tante catene di ristorazione come Wiener Haus, Bomaki, Lievità cui quest’anno si aggiungono Bun Burgers, Ci Sta, Greeat, Macha, Mannarino, Maui Hawaiian Restaurant, Nina Sushi, Poké Factory, Pokéria by Nima, Poke House, This Is Not a Sushi Bar e altre ancora. Tutti i ristoranti aderenti sono indicati sul sito ristoranticontrolafame.it.

"Anche con una cena fuori puoi garantire cibo a famiglie in difficoltà - dichiara Simone Garroni direttore generale di Azione contro la Fame - Nel mondo, una persona su undici soffre di fame e 2,5 milioni di bambini muoiono ogni anno per malnutrizione. Anche in Italia 5,7 milioni di persone sono in povertà assoluta, di cui 1,3 milioni di bambini, ciò significa che il 14% di bambini, bambine e adolescenti sono poveri, 1 minore su 7, che è il dato più alto dal 2014, È inaccettabile in un mondo che produce cibo a sufficienza e ha le conoscenze per sradicare la fame. Cambiare questa realtà è possibile e richiede l'impegno di tutti, anche con piccoli gesti quotidiani. Ristoranti contro la Fame dimostra che una semplice cena può garantire cibo a famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo, sostenendo i nostri programmi"

Le cene Super Solidali 2024

A sostenere l'iniziativa ci sono gli chef e ristoratori che, anche quest'anno, hanno organizzano oltre dieci cene super solidali diffuse in tutta Italia. In alcune di queste serate speciali, inoltre, parteciperanno in qualità di ospiti alcuni conduttori di Radio Deejay.

Le cene super Solidali iniziano il 12 ottobre presso Il Sereno al Lago di Torno (Como), 1 Stella Michelin 2024, guidato dallo chef Raffaele Lenzi. Si proseguirà il 16 ottobre allo Yard Restaurant di Verona, il 18 ottobre Il Fagiano del Grand Hotel Fasano di Gardone Riviera (Brescia), 1 Stella Michelin 2024, con lo chef Daniele Lozito. Il 19 ottobre l’appuntamento sarà da Madama Piola a Torino. Il 22 ottobre si farà tappa a Milano da Innocenti Evasioni con lo chef Tommaso Arrigoni, mentre il 24 ottobre ci si sposterà a La Filanda di Macherio (Monza e Brianza) con gli chef Cristian Benvenuto e Fabio Zanetello. Il 25 ottobre si terranno due cene contemporaneamente: al T Club Food Drink Sport a Trapani e alla Lanterna Verde di Villa di Chiavenna (Sondrio), 1 Stella Michelin2024, con lo chef Roberto Tonola che raddoppierà il giorno successivo. Il 26 ottobre ci sarà anche un pranzo presso la Locanda de' Banchieri a Fosdinovo (Massa-Carrara) e il 27 ottobre al Mogano di Formello (Roma). Il 28 ottobre si terrà una cena a 4 mani alla Locanda Margon a Trento, 1 Stella Michelin 2024, con lo chef Edoardo Fumagalli e lo chef Domenico Candela del George Restaurant, 2 Stelle Michelin2024. La chiusura sarà a Milano il 29 ottobre da Denis Milano Moscova.

I risultati della campagna 2023 e i nuovi progetti

Nel 2023 “Ristoranti contro la Fame” ha coinvolto 208 realtà della ristorazione tra ristoranti e catene di tutta Italia, raccogliendo quasi 200.000 euro. Questi fondi sono stati destinati al progetto “Mai più Fame: dall'emergenza all'autonomia”, per combattere la povertà alimentare e promuovere l'occupazione in Italia, raggiungendo oltre 500 persone tra Milano e Napoli. Sono stati, inoltre, finanziati alcuni progetti internazionali come il sostegno alle comunità del Sahel nella risposta ai cambiamenti climatici, in Libano per migliorare la coesione sociale con interventi di nutrizione e servizi sanitari e in Repubblica Centrafricana per prevenire la malnutrizione di mamme e bambini sotto i 5 anni.

Nel 2024, l'impegno continuerà in Italia e in questi Paesi, con un'attenzione particolare al Libano, che sta vivendo una crisi umanitaria. Inoltre, verranno avviati nuovi progetti in India, concentrati sulla prevenzione e cura della malnutrizione infantile, con screening e visite a domicilio nelle comunità più svantaggiate degli slum di Mumbai.