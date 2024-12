Da “Hanno ucciso l’uomo ragno” al teatro de Silva: Giuggioli torna a Rho

Rho, 2 dicembre 2024 – Reduce dallo straordinario successo della serie Sky "Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883" nella quale ha interpretato Mauro Repetto, l'attore rhodense Matteo Oscar Giuggioli venerdì 6 dicembre torna nella sua città, sul palcoscenico del teatro civico De Silva con “Destinatario sconosciuto” tratto dal romanzo epistolare di Katherine Kressmann Taylor.

Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli hanno interpretato Max Pezzali e Mauro Repetto nella dramedy Sky Original 'Hanno ucciso l'uomo ragno' - La vera storia degli 883' (Red/Dire)

Lo spettacolo è una produzione del Teatro dell'Armadillo realizzata in collaborazione con l'Istituto Musicale Rusconi, regia di Massimiliano Mancia, propone due repliche, alle 18.30 e alle 21, entrambe ad ingresso gratuito con prenotazione (prenotazioni1.armadillo@gmail.com). Accanto Matteo Oscar Giuggioli ci saranno gli attori Emanuele Rampi, Clarissa Delfitto e Giulio Vimercati. Musiche dal vivo di Francesco Dordoni e Greta Maietta,

Questa la trama: novembre 1932, l'ebreo Max Eisenstein e il tedesco Martin Schulse, soci in affari a San Francisco e amici fraterni, si separano. Martin torna in Germania con moglie e figli e tra i due comincia uno scambio di lettere su cui si stende ben presto l'ombra nera della storia: nel 1933 Hitler prende il potere e Martin si lascia sedurre dall'ideologia nazista.

Martin non cambia atteggiamento nemmeno quando Max, disperato, gli raccomanda di vegliare sulla sorella Griselle, un'attrice austriaca che è stata amante di Martin e che, nonostante gli avvertimenti ricevuti, ha voluto ugualmente recitare a Berlino. E proprio questo comportamento porterà a un simbolico rovesciamento dei ruoli e a una raffinata vendetta. “La divulgazione della memoria della nostra storia per noi è un impegno che si declina in eventi lungo tutto l’anno, non soltanto il 27 gennaio. La cronaca e la storia ci insegnano che la soglia dell’attenzione deve essere sempre alta -commenta il vicesindaco Maria Rita Vergani - Ringrazio in particolare Matteo Oscar Giuggioli, di cui andiamo tutti molto fieri per il successo che sta ottenendo, e che riesce sempre ad essere disponibile per tutta la comunità, quando torna in città partecipando con generosità ed entusiasmo alle iniziative del Comune di Rho".